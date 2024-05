Voyo natáčí dokumentární sérii o podještědském klubu

Tvůrčí tým podepsaný pod úspěšným seriálem Iveta začíná pro Voyo v těchto dnech natáčet novou dokumentární sérii pod hlavičkou Voyo Speciál Slovan Liberec: zpátky na vrchol. Prostřednictvím časosběrného dokumentu bude režisér Michal Samir po dobu dvanácti měsíců zaznamenávat dění v prvoligovém klubu ze severu Čech.

Ten bude, pod novým majitelem Ondřejem Kaniou, usilovat o nejvyšší fotbalové mety v tuzemské soutěži i o účast v evropských pohárech. Slovan Liberec: zpátky na vrchol připravuje pro Voyo produkční společnost Barletta Productions v čele s producenty Majou Hamplovou a Matějem Chlupáčkem. Kreativním producentem Voyo je Matěj Podzimek.

Píše se rok 2002 a Liberec poprvé v historii vyhrává nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Díky tomu dostává jedinečnou šanci proniknout do nejprestižnější evropské fotbalové soutěže: Ligy mistrů. Proti jedenáctce z Podještědí stojí největší hvězdy evropského fotbalu v podobě AC Milán, a zatímco na slovutném San Siru prohrává Slovan 0:1, o týden později doma téměř zázrakem vyhrává 2:1. K postupu tak chybí jen kousek. Jediný gól. Nejblíže k němu má Jan Nezmar, když v Miláně trefuje tyč.

O více než dvě dekády později kupuje klub Ondřej Kania, úspěšný podnikatel a self-made man, který se rozhodl investovat část svého jmění do fotbalu. Do pozice generálního ředitele Slovanu obsadí právě pamětníka legendárních duelů s AC Milán Jana Nezmara, dnes uznávaného manažera, který stál před několika lety u zásadní obrody pražské Slavie. Podaří se čtvrtému nejúspěšnějšímu fotbalovému klubu v historii samostatné české ligy návrat na přední ligové příčky? Uspěje legendární hráč a nyní generální ředitel Jan Nezmar? A dočká se Slovan konečně evropských pohárů? V nastávajícím ligovém ročníku, ve kterém se vítěz kvalifikuje přímo do Ligy mistrů, se bude hrát o všechno.

„ Kdybych nebyl režisér, nejspíš bych působil ve fotbale, který je mou celoživotní, až fanatickou vášní. Jednak jsem ho hrával v Turnově, což je město právě nedaleko Liberce, ale hlavně jsem si udělal licenci na rozhodčího, abych mohl být hře co nejblíže ,“ říká režisér Michal Samir a dodává: „ Věděl jsem, že je o dokumentární sérii z fotbalového prostředí zájem, a dlouho jsem čekal na správný moment. Ten přišel ve chvíli, kdy se Ondřej Kania chopil Liberce a veřejně deklaroval sen, kdy v regionálním klubu pod Ještědem zní znělka Ligy mistrů. Je to šílené, ale vůbec ne nemožné. A to je pro mě základ skvělého příběhu .“

Celkem vznikne osm dílů dokumentární série, natáčení začne v následujících dnech a potrvá až do května příštího roku.

„ Projekt oživení Slovanu Liberec jako jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů v naší zemi, jeho návrat na přední příčky první ligy a účast v evropských pohárech jsou největší výzvou, do které jsme se pustili. Může to dopadnout jakkoliv, ale věřím, že je dobrý nápad nechat veřejnost nahlédnout do zákulisí celého procesu a nechat ji s námi prožít všechny naše úspěchy, ale i neúspěchy. V prostředí, kde je přirozené nic příliš nekomentovat a neotevírat se navenek fanouškům, se jedná o riskantní krok, ale já i moje žena Petra jsme střelci a odvaha a tendence riskovat k nám prostě přirozeně patří ,“ říká nový majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania ke spolupráci s Voyo.

„ Nadchla nás odvaha a otevřenost, s nimiž Ondřej Kania převzal Slovan Liberec. Chceme dát divákům možnost nahlédnout do šaten i kanceláří a pochopit, jak složité a krásné je starat se o fotbalový klub. A poznat ty, kteří jsou toho součástí - hráče, zaměstnance, fanoušky. Celou komunitu, která má společný sen: vrátit Liberec na vrchol ,“ přibližuje kreativní producent Voyo Matěj Podzimek a producentka Maja Hamplová z Barletta Productions jej doplňuje: „ Zajímají nás lidé a situace, ať už jde o manžele Kaniovy, novou sušičku na praní dresů, nebo poslední minuty jednání o přestupech hráčů. Chceme zmapovat, jak emotivní může být hledání nových cest, řešení překážek nebo dělání či nedělání kompromisů v konkrétních situacích. To vše dokumentárním pohledem, kde nesledujeme jednoho konkrétního člověka, ale celou organizaci .“

