SkyShowtime chystá Ptáci stěhováci či Zimní prázdniny

03.06.2024 14:08

Streamovací platforma SkyShowtime chystá pro své diváky na druhou polovinu roku 2024 další dokumenty, seriály a filmy. Mezi právě představenými SkyShowtime Original tituly je dokument o sportovní legendě Schmeichelovi.

Platforma nabídne nové exkluzivní seriály, jako například Landman od Taylora Sheridana a Christiana Wallace, v hlavních rolích s Billym Bobem Thorntonem a Demi Moore nebo The Day of the Jackal s Eddiem Redmaynem a Lashanou Lynch. S novými řadami se vracejí úspěšné seriály jako Frasier (2. řada), Poker Face (2. řada), Lioness (2. řada), Tulsa King (2. řada) nebo Yellowstone (řada 5B). SkyShowtime také rozšíří svou působivou nabídku úspěšných hitů o tituly Bob Marley: One Love, Protivný sprostý holky, Ptáci stěhováci nebo snímek nominovaný na Oscara® za nejlepší film Zimní prázdniny.

▲ Platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

SkyShowtime také rozšířila svou nabídku v oblasti dokumentárních filmů o SkyShowtime Original titul Schmeichel. Fotbalový velikán - Dán Peter Schmeichel získal nejvíce ocenění v historii Premier League a je jedním z nejlepších brankářů všech dob. Byl součástí pozoruhodného dánského outsiderského týmu, který v roce 1992 vyhrál EURO, a poté se stal oporou Manchesteru United v jeho nejúspěšnější éře pod vedením Sira Alexe Fergusona. Dokument Schmeichel je neuvěřitelný rodinný příběh o úspěchu, selhání a vykoupení, který sleduje vzestupy i pády jeho úžasné 22leté kariéry.

Klitschko: More Than a Fight v režii známého filmaře Kevina Macdonalda představí předplatitelům SkyShowtime bývalého mistra světa v těžké váze Vitalije Klička a jeho bratra Wladimira, kteří dominovali boxu více než deset let. Tento celovečerní dokument sleduje cestu Vitalije z ringu do politického úřadu, ve kterém stál v čele obrany hlavního města.

Dalším plánovaným exkluzivním seriálem je The Day of the Jackal, 10dílná adaptace významného románu Fredericka Forsytha a oceňovaného filmu z roku 1973 od Universal Pictures. V tomto moderním pojetí legendárního thrilleru exceluje držitel Oscara®, cen Tony a BAFTA Eddie Redmayne v roli nepřekonatelného a nepolapitelného zabijáka Šakala, a Lashana Lynch jako Bianca, neústupná agentka MI6, která se jej vytrvale snaží dopadnout. Hvězda celosvětového hitu La Casa De Papel (Papírový dům) Úrsula Corberó hraje v seriálu středobod Šakalova osobního života Nurii, která ale nemá ani tušení, kým Šakal ve skutečnosti je.

SkyShowtime potvrdila další titul z portfolia scénáristy Taylora Sheridana (nominant na Oscara®) s názvem Landman. Příběh o cestě k bohatství ze současného světa naftových vrtů s držitelem Oscara® Billym Bobem Thorntonem a Demi Moore, nominantkou na Zlatý glóbus, bude k dispozici na platformě exkluzivně ve druhé polovině letošního roku.

Kromě toho SkyShowtime oznámila uvedení 10dílného dramatu The Donovans - volného zpracování populárního seriálu Ray Donovan od autora Top Boye Ronana Bennetta, jehož režie a výkonné produkce se ujal Guy Ritchie.

Jelikož SkyShowtime vznikla primárně pro evropský trh, platforma i nadále rozšiřuje své portfolio originálních titulů pro místní publikum. Kromě dokumentu Schmeichel dnes SkyShowtime oznámila uvedení dalších původních SkyShowtime titulů, a to španělských seriálů Las Pelotaris 1926 a Mamen Mayo. Streamovací služba také nedávno zveřejnila obsazení polského SkyShowtime Original seriálu Śleboda, který se začal natáčet v dubnu. Jedná se o první místní SkyShowtime Original produkci pro polské diváky.

Přidání těchto titulů navazuje na úspěch stávajících původních seriálů uvedených na platformě od jejího spuštění v roce 2023, jako třeba Bosé, Codename: Annika, Fleeting Lies (Mentiras Pasajeras), Los Enviados (The Envoys), Poker Face, The Curse, The Invisible Ladies (Las Invisibles), The Winner (Vítěz), Veronika nebo Warszawianka.

Přesné datum premiéry zmíněných titulů bude oznámeno později.

zdroj: SkyShowtime