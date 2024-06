ČT naladí program do barev francouzské trikolory

04.06.2024 11:45

DNES!

Během léta prostoupí francouzská tematika všemi programy České televize. Diváci si tak budou moci vychutnat přímé přenosy olympijských her z Paříže, kultovní francouzské filmy a seriály s oblíbenými herci i dokumenty a cestopisy objevující krásy této země. Bonjour léto s Českou televizí začíná 24. června.

Revoluční pojetí tematicky sjednoceného obsahu všech programů představuje generální ředitel ČT Jan Souček: „Česká televize přichází s novinkou v letním programu. Bonjour léto nabídne něco úplně jiného, než na co byli diváci doposud zvyklí. Věřím, že si každý vybere z naší bohaté nabídky něco, co ho zaujme. Vrcholem budou samozřejmě olympijské hry v Paříži, ale Francie se prolne celým programem. Hlas kampani dokonce propůjčila herečka Chantal Poullain.“

„ Letní schéma ČT1 oživí tři premiérové seriály, které patří k tomu nejzajímavějšímu, co v televizním světě v posledních letech vzniklo - Komisařka Florence, Bardotová a Angličanka. Chybět nebudou ani české seriály jako Svět pod hlavou, Neviditelní i MOST! nebo filmové pohádky ,“ uvedl ředitel programu ČT Milan Fridrich. Na obrazovce ČT1 nebudou chybět ani televizní klasiky, od 16. června na diváky například již tradičně čeká seriál Chalupáři.

▲ Francouzské léto s Českou televizí (foto: ČT)

Národní klenoty i známé osobnosti Francie se postupně představí na druhém programu České televize v profilových dokumentech a zajímavých cyklech. „ Na ČT2 bude výjimečná středa věnovaná dokumentům o Paříži, francouzských pamětihodnostech, jídle a cestování. Odvysíláme rovněž deset dokumentů o osobnostech země galského kohouta. Zbytek vysílání ČT2 bude v létě opět filmový s důrazem na klasické snímky a komedie ,“ doplňuje Milan Fridrich. Diváci se tak mohou těšit na kultovní herecké výkony Jeana Maraise, Louise de Funese i Pierra Richarda.

Ani na ČT art nebudou v průběhu léta chybět francouzské delikatesy. „ Jelikož si spousta lidí pod slovem Francie okamžitě představí špičkovou gastronomii i kulturu, není od věci říct, že si při sledování ČT art na francouzské kultuře v létě opravdu pochutnáme. Prvním francouzským symbolem, který představíme v šestidílném cyklu, je zámek ve Versailles. Ten se poprvé v historii obnažil dokumentaristům a ukázal, co běžní návštěvníci nikdy neuvidí. Druhým symbolem je světoznámá Eiffelova věž, pod kterou v den státního svátku Francie, 14. července, proběhne Koncert z Paříže. Hvězdné obsazení, úžasná atmosféra, a hlavně - ČT art bude opět a živě u toho ,“ konstatuje výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl. V průběhu léta uvidí diváci na kulturním kanálu také každé úterý muzikály, středy budou patřit řadě představení Cirque du Soleil, čtvrtky filmovým Životům slavných a neděle operetám.

Mladému, ale i nejmenšímu publiku zajistí letní zábavu program ČT :D. „ Déčko se v létě stejně jako ostatní programy oblékne do trikolory a naladí francouzskou notu. Pro děti je připraveno Šarmantní léto s francouzskými seriály jako Idefix a smečka Nepoddajných nebo nesmrtelný Byl jednou jeden život. Sport a olympijské myšlenky Déčko připomene v několika pořadech se sportovní tematikou. Nejlepší zvítězí ukáže mladé šampiony, kteří poznají své limity, když vyzkouší sporty svých protivníků. Minispoty Vyber si svůj sport představí snad všechny existující sportovní disciplíny a Sportující zvířata zajisté odlehčí fandění ,“ představuje Petr Koliha, výkonný ředitel ČT :D. Dětem zpříjemní prázdninové dny i premiérové díly oblíbených pořadů Studio Kamarád a Tamtam.

Rozmanitou nabídku chystají také digitální služby České televize. „ Léto 2024 bude bohaté nejen na menšinová témata, a v souvislosti s Prague Pride tak uvede sérii filmů s queer tematikou, jež získaly řadu festivalových ocenění. Sportovní olympijské léto pak rozšíříme nejen celorepublikovou rodinnou hrou Déčka, letos s názvem Zápas století, ale také krátkými rozhovory s olympioniky v pořadu Zvedni se, ve kterém sportovci prozradí, jak se dostat na vrchol i jak zvládnout neúspěch. Milovníkům kultury nabídneme v interaktivním projektu Artoulky na webu ČT art mapu s tipy na výlety za pozoruhodnými památkami a uměním ve veřejném prostoru ,“ láká diváky Marek Doležel, výkonný ředitel pro digitální služby. Po celé léto bude na hlavní stránce iVysílání dostupný výběr francouzských filmů a seriálů.

Jedním z největších vrcholů letního schématu České televize budou živé přenosy z olympijských her v Paříži. „ Letní vysílání ČT nabídne další pokračování nejvýznamnějších událostí letošního sportovního super roku. I letos - stejně jako v posledních letech - máme v rámci olympijského vysílání ambici pokrýt veškeré závody a zápasy, v nichž se představí čeští olympionici. ČT sport zachytí také většinu medailových soubojů, a nabídne tak více než tři sta dvacet hodin přímých přenosů doplněných o záznamy, rozhovory, reportáže a vstupy přímo z dějiště her. Ačkoliv má ČT oprávnění vysílat olympijské soutěže pouze na jednom programu, podařilo se nám domluvit výjimku, díky níž můžeme v případě časového souběhu dvou bojů o medaile s českou účastí pro živé vysílání využít i internetový stream. Vedle olympiády ČT sport a ČT sport Plus obstarají přímé přenosy z fotbalového EURA 2024, Tour de France, olympiády dětí a mládeže z Jihočeského kraje, nabídnou i ženský tenisový turnaj WTA z Prahy, ME v plážovém volejbale a mnoho dalšího. Letní program pak zakončí živé vysílání z letních paralympijských her z Paříže ,“ přibližuje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

zdroj: ČT