Česko Slovensko má talent 2024 odtajňuje kompletní porotu a moderátory

18.06.2024 09:55

TV Prima ve spolupráci se slovenskou TV JOJ právě natáčí další, 12. ročník nejúspěšnější světové talentové show Česko Slovensko má talent.

Aktuální ročník nabídne pět porotců v každém dílu - ke stálicím, jako jsou Jakub Prachař, Marta Jandová, Diana Mórová a Jaro Slávik, se přidají Leoš Mareš, Eva Burešová a Mária Čírová. Složení poroty tak bude v každém dílu jiné.

Moderátory zůstávají David Gránský a Jasmina Alagič Vrbovská. Vítěz ČSMT 2024 získá navíc pohádkovou výhru 40 tisíc eur.

▲ Porota Česko Slovensko má talent 2024 ve složení: Jakub Prachař, Diana Mórová, Leoš Mareš, Marta Jandová a Jaro Slávik (foto: FTV Prima)

Co na svoji účast říkají noví porotci? Leoš Mareš: „ Po 11 letech se vracím do svojí oblíbené SHOW - největší talentové show na světě, která mi kdysi poprvé v mém životě nabídla místo v porotě. Moc se na návrat těším a ještě více se těším na svoje nové kolegy z poroty. Zatím jsem měl tu čest pouze s Jaro Slávikem. Za těch 11 let se stala spousta věcí a doufám, ze mi mé zkušenosti ze showbyznysu pomůžou za porotcovským stolem a diváky show Česko Slovensko má talent nezklamu .“

Eva Burešová: „ Na hostování v porotě show Česko Slovensko má talent se velmi těším. Vracím se vlastně tam, kde to všechno začalo. Těším se na nové talenty. Za dobu, co jsem byla v Talentu poprvé, jsem nabrala spoustu zkušeností, a proto doufám, že dám ČSMT to, co mám .“

▲ Poderátoři show Česko Slovensko má talent 2024 Jasmina Alagič Vrbovská a David Gránský(foto: FTV Prima)

Populární slovenská zpěvačka, která u našich sousedů získala spoustu hudebních ocenění a zúčastnila se různých televizních show, Mária Čírová: „ Jsem nadšená, že můžu být součástí tohoto projektu. Vždy jsem věřila v sílu talentu a v to, že každý člověk má v sobě něco výjimečného. Těším se, že budu moct být při tom, když budou soutěžící prezentovat svoje schopnosti a sny. Pro mne je důležité hlavně podpořit a inspirovat všechny, kteří se odváží vystoupit na pódium. Pevně věřím, že tato zkušenost bude obohacující pro nás všechny .“ V Česku je známá také duety s Benem Cristovao a kapelou O5 a Radeček. Její videoklipy mají miliony zhlédnutí.

zdroj: FTV Prima