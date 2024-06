Korejský thrillerový seriál Bargain brzy na SkyShowtime

17.06.2024 13:29

DNES!

SkyShowtime dnes potvrdila, že jihokorejský dystopický seriál Bargain nabídne exkluzivně od 4. července. První tři epizody budou k dispozici v den premiéry, nové epizody pak každý další týden.

V seriálu Bargain jsou muži vábeni pod záminkou sexuálních zážitků do vzdáleného hotelu, kde se ale stávají součástí obchodu s orgány, které v aukci vyhrává dražitel s nejvyšší nabídkou. Po katastrofálním zemětřesení jsou oběti, překupníci i kupci uvězněni uprostřed hroutící se budovy. Protože jsou odříznuti od zbytku světa, musí bojovat o přežití za každou cenu.

▲ Bargain uvede SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

V Bargain hrají Jin Sun-kyu (Extreme Job), Jun Jong-seo (Money Heist: Korea) a Chang Ryul (My Name). Bargain je adaptací stejnojmenného krátkého filmu režiséra Lee Chung-hyuna, který byl uveden v roce 2015. Režisér a scénárista Jeon Woo-sung, který se podílel na produkci původního krátkého filmu, se ujal příběhu a rozpracoval ho do šestidílného seriálu.

Seriál společně napsali Choi Byeong-yun a Kwak Jae-min a výkonnými producenty jsou showrunner a tvůrce Byun Seungmin a Bang Jin Ho. Seriál Bargain je z produkce studií Paramount+ a TVING ve spolupráci s Paramount a lídrem korejského zábavního průmyslu, společností CJ ENM.

Bargain získal Cenu kritiky na festivalu Seriencamp (2023) v Kolíně nad Rýnem a cenu za nejlepší scénář na festivalu Canneseries (2023). Kromě nominace na Cenu kritiky za nejlepší cizojazyčný seriál byl Bargain také zařazen do oficiálního výběru Mezinárodního filmového festivalu v Torontu v roce 2023.

Distribuci seriálu zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

zdroj: SkyShowtime