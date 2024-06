Hyde Park Civilizace na Rock for People

14.06.2024 19:24

DNES!

Nevšední zážitek pro návštěvníky festivalu Rock for People připravila Česká televize. Na ČT art stagi se natáčelo speciální vydání pořadu Hyde Park Civilizace, ve kterém moderátor Daniel Stach zpovídal frontmana skupiny The Offspring a doktora v oboru molekulární biologie Dextera Hollanda. Rozhovor odvysílá ČT24 v nové sezoně pořadu Hyde Park Civilizace na podzim 2024.

„ Dexter popsal, jak přemýšlí, když skládá písně, a taky jak mu v tom pomáhá matematika ,“ říká moderátor Hyde Parku Civilizace Daniel Stach a dodává: „ Dokonce základ legendární písně Come Out and Play vznikl, když Dexter pracoval v laboratoři s baňkami, které byly pořád horké. Tak ho napadlo: ‚You gotta keep 'em separated.‘ Tedy: ‚Musíš je držet dál od sebe.‘ “

▲ Hyde Park Civilizace, Dexter Holland (foto: © Hai Yen Nguyen Thi, Rock for People)

Zpěvák a kytarista punkrockové skupiny The Offspring Holland byl na festivalu potřetí, poprvé ale na ČT art stagi mluvil i o vědě. Sám má doktorát z molekulární biologie, který získal až v roce 2017. Po úspěchu alba Smash v roce 1994 totiž přerušil své studium a dal přednost hudební kariéře. K výzkumu, konkrétně viru HIV, se po 20 letech vrátil.

„ Byl to skvělý rozhovor. Takový jsem ještě nezažil ,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro ČT na festivalu Rock for People Dexter Holland. Právě spojení hudby a vědy vedlo k novému formátu - jak pro pořadatele festivalu, tak pro pořad Hyde Park Civilizace. A diváci na místě to ocenili.

Vůbec poprvé si tak návštěvníci festivalu mohli živě ve velkém rozhovoru poslechnout jednu z hlavních hvězd jinak než hudebně. A pro pořad Hyde Park Civilizace to bylo poprvé před tolika diváky. „ Měli jsme skvělé publikum. Bylo úplně plno, lidé stáli i venku a bylo cítit, jak si je Dexter získal a oni jeho. Atmosféra na místě byla fantastická a pro mě to byl úžasný zážitek ,“ popsal Daniel Stach.

„ Věda má spousty podob. A tohle je rozhodně jedna z nich. Dexter Holland může svým příběhem inspirovat právě ty, kteří se běžně o vědu například tolik nezajímají. A nás baví hledat právě taková propojení ,“ doplňuje editorka pořadu Pavlína Sedlářová.

Hyde Part Civilizace s Dexterem Hollandem odvysílá ČT24 na podzim 2024.

zdroj: ČT