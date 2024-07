Antik TV nabídne v červenci 2 dokumentární kanály všem

01.07.2024 11:06

DNES!

Pokud se v červenci nechystáte na dovolenou a objevovat nová místa, můžete poznat různé destinace prostřednictvím televizní obrazovky. Vedle odhalování záhad muzeí vás čeká zlatá horečka a speciální proměny starých aut.

Travel Channel a Discovery Channel nabízí košický operátor Antik Telecom během celého měsíce bezplatně a to v rámci OTT služby Antik TV a satelitní platformy Antik Sat.

▲ Dva doku kanály v červenci pro všechny zákazníky Antiku (foto: Antik Telecom)

Travel Channel má ve své televizní nabídce například sérii Národ duchů, která vám během horkých dnů přinese husí kůži. Tým specialistů zkoumá místa, na kterých lidé hlásí nevysvětlitelné jevy či tajemná znamení. Každá epizoda dokumentu Záhady muzeí představuje úchvatnou a šokující cestu historií. Své stálé diváky má oblíbený seriál Pátrání po yettim, ve kterém se vášniví vyšetřovatelé s pevným odhodláním vydali hledat neznámého tvora.

Program americké TV stanice Discovery Channel je zaměřen prioritně na autentická témata a dokumenty. Dvojice Mike a Elvis se v seriálu Rození obchodníci vyrážejí do světa pouští do dalších motoristických proměn, které jsou ještě napínavější než dříve. V programové nabídce je také zajímavá série s názvem Zlatá horečka: Parkerova cesta, ve které Parker se svým týmem dělá vše pro to, aby zbohatl. Dokument Nazí a vystrašení přibližuje chování odvážlivců, kteří jsou vystaveni těm nejextrémnějším podmínkám.