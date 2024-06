HBO v červenci: Zóna zájmu

28.06.2024 13:04

Prémiový filmový kanál HBO přichystal pro diváky na červenec řadu nových atraktivních filmů, včetně válečného dramatu "Zóna zájmu" (The Zone of Interest) z roku 2023.

Rudolf, Hedwiga a jejich děti žijí ve velkém domě s krásnou zahradou. Každý den slaví společnou večeří, vzpomínají na milovanou Itálii, užívají si víkendové výlety k vodě a procházky s přáteli. Zpoza zdí jejich domova se však ozývají znepokojivé zvuky a občas něčí zoufalý křik. Rudolf Höss je totiž velitel koncentračního tábora v Osvětimi... Mrazivý snímek Jonathana Glazera o banalitě zla si díky svému výjimečnému zpracování odvezl Velkou cenu z festivalu v Cannes, jeho hvězda Sandra Hüller pak byla loni oceňována nejen díky Zóně zájmu; zářila i v Anatomii pádu, za niž byla nominována na Oscara.

Snímek Zóna zájmu uvede HBO v neděli 14. července 2024 ve 20:00 hodin.

HBO také divákům přinese dobové krimi komediální drama "Amsterdam" (2022). Originální krimi se odehrává ve třicátých letech 20. století a sleduje tři přátele, kteří se ocitnou v centru jednoho z nejvíc šokujících spiknutí v americké historii. Nejnovější, fantasticky obsazený snímek (jednu z vedlejších rolí hraje Taylor Swift, uvidíte i Chrise Rocka, Michaela Shannona, Ramiho Maleka nebo Roberta De Nira) uznávaného scenáristy a režiséra Davida O. Russella (nominace na Oscara mj. za Špinavý trik, Terapii láskou nebo Fightera) proplétá historická fakta s fikcí. Drama Amsterdam uvede HBO v neděli 7.7. ve 20 hodin.

V neděli 21.7. uvede HBO kriminální akční thriller "Ambulance". Danny Sharp (Jake Gyllenhaal) chystá největší bankovní loupež v dějinách Los Angeles a potřebuje spolehlivé parťáky. Jeho nevlastní bratr, válečný veterán Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen), potřebuje ranec peněz na náročnou operaci své ženy. I když Will ví, že spolupráce s Dannym smrdí průšvihem, v bezvýchodné situaci se dlouho přemlouvat nedá. Danny má totiž dokonalý plán, který se nemůže zvrtnout. Jenže se zvrtne a lupiči se ocitnou v pasti, v podzemních garážích banky, obklíčení armádou mužů zákona. Jedinou únikovou cestu představuje sanitka, která přijela pro těžce zraněného policistu...

Ze seriálů nelze opomenout akční drama z produkce HBO "Rod draka II." (House of the Dragon II.), které uvede HBO v pondělí 1. července ve 20:00 hodin a na další díly se mohou diváci těšit každé pondělí.

První řada byla jen předehrou, říkají filmoví kritici. Teprve v té druhé, plné akce a velkolepých bitev, se divák patřičně namlsá... Seriál Rod draka je prequelem Hry o trůny, odehrává se zhruba dvě stě let před jejími událostmi. Příběh vychází z románu George R. R. Martina (který spolu s Ryanem Condalem seriál napsal a produkoval), z úvodního svazku dvoudílných dějin rodu Targaryenů s názvem Oheň a krev. Ten popisuje počátek konce rodu Targaryenů, tedy těch z dračích pánů, kteří unikli Zkáze Valyrie. Od legendárního Aegona Dobyvatele, stvořitele Železného trůnu, se přes generace Targaryenů bojujících o tento neblaze proslulý symbol dostaneme k občanské válce, která slavnou dynastii téměř zničila. Pokud chcete každý z dílů vidět ve stejný čas jako Američané, prodlužte si nedělní noc až do pondělního rána, do 3:00.

Z dalších titulů na HBO jmenujme komediální seriály "Fantasmas" (2024) a "V moci hvězd III." (Starstruck III.), dále mysteriózní seriálový thriller "Turista II." (The Tourist II.), romantické drama "Minulé životy" (Past Lives), historické biografické drama "Chevalier", historický krimi thriller "Bostonský škrtič" (The Great Escaper), romantickou komedii "S tebou nikdy" (Anyone But You).

HBO 3 přinese komediální seriál "Malý Sheldon VII." (Young Sheldon VII.), dokument z produkce HBO "Jsme tu IV." (We're Here IV.) či dobové akční drama "Bojovník III." (Warrior III.).

Sesterský filmový kanál Cinemax v červenci nabídne romantické drama "Říše světla" (Empire Of Light), sportovní biografické drama "Velký George Foreman" (Big George Foreman).

Všechny tituly postupně nabídne i streamovací platforma Max.