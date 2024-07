Znovuobjevená Mezopotámie na Viasat History

Po desetiletí byla uzavřena před světem, ale díky iráckým památkovým úřadům týmy mezinárodních archeologů znovu objevily zapomenutá města Ninive, Larsa a Lagaš ve starověké Mezopotámii - alespoň to, co z nich zbylo po 30 letech rabování.

Stopy Mezopotámie byly poprvé objeveny v 19. století. Mezi řekami Tigris a Eufrat leží ruiny desítek měst, která předcházela starověkému řeckému, římskému a egyptskému osídlení: tato města byla kolébkou civilizace. Posledních 30 let válek však tato města nejen izolovalo od okolního světa, ale některá z nich také zničilo.

Na místo byly tedy povolány týmy, aby je zrestaurovaly a odkryly poklady, které jsou stále zakopány. Jedním z nich je Ninive, hlavní město Novoasyrské říše, jehož velká část je stále pohřbena v zemi. Oblast je pokryta zákopy, které zde zanechala islámská armáda, která způsobila mnoho škod, ale také poněkud usnadnila vykopávky. A brzy byly v jednom z těchto příkopů nalezeny stovky vyřezávaných desek. Je to poprvé od 19. století, kdy bylo takové místo v Ninive nalezeno.

„ Byl to euforický okamžik ," řekl jeden z archeologů. „ Archeolog může strávit celý život hledáním, aniž by našel jakýkoli písemný materiál ." Nyní jich však odkryli stovky a tyto nálezy byly jedinečné: tabulky neobsahovaly administrativní záznamy, ale básně a náboženské texty. Ruiny budovy obklopující nálezy archeologové považují za skriptorium, kopírku, kde se texty ryly na tabulky, což se z tohoto období již předtím nenašlo.

Vykopávky pokračovaly také v sumerském městě Larsa, které bylo během posledních 30 let důkladně vypleněno. Archeologové na místě našli mnoho čerstvě vykopaných jam, ale nenechali se odradit a místo toho hledali další poklady. A netrvalo jim dlouho, než učinili překvapivý objev. Na několika místech po městě našli stopy po kanálech z pálených cihel. A poté, co zmapovali toto místo, zjistili, že toto 4 000 let staré město, které se nyní nachází uprostřed pouště, mělo kdysi celou síť kanálů. Archeologové po objevu žertovali, že našli "Benátky" - uprostřed Iráku. Voda byla do Larsy dopravována z 60 km vzdáleného Tigrisu a dokonce našli způsob, jak ji pozvednout na úroveň města. Tam, kde narazili na svah, jednoduše zúžili šířku kanálu, aby voda mohla zrychlit a "přelézt" překážku.

Kanály byly přítomny také v 5000 let starém Lagashu, jednom z prvních měst v historii, které bylo kdysi zemí bažin a vody, ale jak se prostředí v průběhu staletí měnilo, lidé byli nuceni se přizpůsobit. Když voda zmizela, bylo třeba najít řešení, jak ji tam dopravit, a půdu bylo třeba opatřit umělými zavlažovacími systémy. Dlouhou dobu se odborníci domnívali, že urbanizace je výsledkem uměle zavlažované zemědělské půdy a lidé se kolem ní usazovali, ale ve skutečnosti nejstarší sumerská města existovala dříve, než se lidé naučili odvádět vodu. Byla to jen otázka nutnosti.

Tato nová zjištění vyprávějí mnoho příběhů o kolébce civilizace, která může být po 30 letech válčení konečně znovu objevena, aby přetvořila to, co jsme si mysleli, že víme o prvních městech na Zemi. Výsledky výzkumu, který využívá moderní technologie, jsou k vidění v novém dokumentu Znovuobjevená Mezopotámie, který bude mít premiéru na Viasat History 12. července ve 21:00.

