Jak to vypadá uprostřed hurikánu? Prozradí nová série na Discovery Channel

09.07.2024 11:08

DNES!

Napadlo by vás tváří v tvář smrtícímu hurikánu nebo pekelnému požáru vytáhnout telefon a celou katastrofu si natočit? Pokud ne, tak vězte, že mezi námi tací jsou - a jejich unikátní záběry, pořízené ve chvílích ničivých přírodních katastrof představí nová dokumentární série Epicentrum bouře (In the Eye of the Storm), která bude mít premiéru v neděli 14. července 2024 ve 22:00 hodin na Discovery Channel.

Stanice tak zve diváky přímo do epicentra tragédií typu požárů na havajském Maui nebo hurikánu Ida.

Nová série přinese příběhy i očitá svědectví těch, kteří zažili epické přírodní katastrofy na vlastní kůži. Na kameru se jim přitom podařilo zachytit například devastující průběh hurikánu Ida, který v roce 2021 zdecimoval pobřeží amerického státu Louisiana, nebo ničivých požárů, které v roce 2023 zachvátily havajský ostrov Maui. Ať už jde o odvahu či pošetilost, díky jedincům, kteří zvedli telefon, aby svou zkušenost zdokumentovali, teď máme k dispozici unikátní audiovizuální záznamy.

▲ Doku seriál Epicentrum bouře (In the Eye of the Storm uvede Discovery Channel (foto: Warner Bros. Discovery)

„ Epicentrum bouře plynule naváže na naše největší výroční programové schéma, Shark Week. Nová série s ním má společného hodně - hlavně to, že v něm vystupují ti, kteří jen o vlásek unikli smrti v konfrontaci se silami přírody ,“ říká Howard Lee, prezident Discovery Networks. „ Budeme svědky toho, jak lidé v reálném čase reagují v situacích, ve kterých se hraje o všechno. Díky těmto dosud nezveřejněným záběrům si můžeme udělat úplně nový obrázek o síle Matky přírody a lidské odvaze a odolnosti ,“ dodává.

Každý díl sestává ze záběrů přírodních katastrof, které pořídili obyčejní lidé. Diváci uvidí únik před téměř jistou smrtí v podobě destruktivních tornád v Lewistonu ve státě Maine, děsivé snahy o útěk před superbouří derecho drancující státy Nebraska a Iowa, i zběsilý úprk k moři jako jedinou šanci přežití poté, co hurikán proměnil malý požár na Havaji v obrovské inferno.

Epicentrum bouře (In the Eye of the Storm) pro Discovery produkuje společnost Arrow Media. Série bude globálně dostupná i na streamovací platformě Max. V České republice a na Slovensku bude mít premiéru 14. července 2024 ve 22:00 na Discovery Channel.

zdroj: WBD