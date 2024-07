Radio Slovakia International využívá AI

08.07.2024 16:18

DNES!

Radio Slovakia International (RSI) přináší do svého vysílání nové technologické inovace. Umělá inteligence pomáhá redaktorům při přípravě cizojazyčných dabingů.

Hlasy Mathilde a François, které jsou vytvořeny pomocí umělé inteligence, poskytují posluchačům autentický zážitek, i když ve skutečnosti neexistují.

RSI vysílá informace o Slovensku v šesti jazycích pro posluchače ve světě a pro cizince žijící na Slovensku. Vysílání mohou zájemci poslouchat v angličtině, francouzštině, němčině, ruštině, španělštině a slovenštině.

Schopnost překladů textů do cizích jazyků prostřednictvím umělé inteligence postupuje doslova mílovými kroky. Interpretačně se zdokonaluje zejména ve světových jazycích, ve kterých dnes dokáže reprodukovat texty i s významovou emocí, přičemž nabízí rozmanitý výběr hlasů.

S myšlenkou využívat umělou inteligenci při dabování respondentů do francouzského jazyka přišla redaktorka Kristýna Hanáková z francouzské redakce, a tak se z vysílání Radia Slovakia International posluchačům přimlouvají Mathilde a François, hlasy umělé inteligence. I když jsou programové licence spojeny s náklady, jejich ekonomická návratnost je rychlá.

„ V našich pořadech máme často respondenty ze Slovenska, které musíme předabovat do francouzštiny. V minulosti jsme si pomáhali hlasy v rámci redakce nebo externími spolupracovníky. I když se to možná nezdá, někdy to bylo organizačně dost náročné. Mathilde a François jsou však k dispozici okamžitě a jejich interpretační schopnosti ve francouzštině jsou těžko rozeznatelné od lidského hlasu ,“ vysvětlila Kristýna Hanáková, redaktorka francouzské redakce.

zdroj: RSI