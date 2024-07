Originální seriál Landman na SkyShowtime od 20. listopadu

09.07.2024 17:30

DNES!

Dlouho očekávaný originální dramatický seriál Landman s držitelem Oscara Billym Bobem Thorntonem bude mít premiéru ve středu 20. listopadu exkluzivně na SkyShowtime. Seriál odstartuje dvěma epizodami a další epizody desetidílné první řady budou k dispozici každou středu. Seriál Landman, který vytvořil nominant na Oscara® Taylor Sheridan, je z produkce MTV Entertainment Studios, 101 Studios a Sheridanova studia Bosque Ranch Productions.

Landman se odehrává v pověstných prosperujících městech západního Texasu a vypráví současný příběh hledání bohatství ve světě ropných vrtů. Seriál vychází ze zajímavého 11dílného podcastu Boomtown, ve kterém sledujeme bouřlivý příběh rváčů a divokých miliardářů v byznysu tak velkém, že mění naše klima, naši ekonomiku i geopolitiku.

▲ Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Vedle Thorntona v seriálu hrají Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) a Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans). Vrátí se také hostující hvězdy Jon Hamm (Mad Men) a Andy Garcia (franšíza Expendables) s Michaelem Penou (End of Watch).

Výkonnými producenty seriálu Landman jsou Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman a Stephen Kay. Dan Friedkin a Jason Hoch za Imperative Development LLC, J. K. Nickell a Megan Creydt za Texas Monthly jsou výkonní producenti. Jedním z výkonných producentů je také Peter Feldman. Distribuci seriálu zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

Seriál je nejnovějším přírůstkem do stále se rozrůstající nabídky Sheridanových seriálů na SkyShowtime, která již zahrnuje 1883, 1923, Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lawmen: Bass Reeves a všech pět řad seriálu Yellowstone.

zdroj: SkyShowtime