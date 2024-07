Štáb Jana Pachla natáčí pokračování seriálu OKTOPUS

23.07.2024 14:57

DNES!

Kapitán Dítě a kapitánka Fáberová budou v rámci speciálního policejního oddělení kontroly termínově odložených případů útvaru S řešit nové kauzy, a to ve druhé řadě seriálu OKTUPUS.

Dvanáct premiérových epizod i tentokrát režíruje Jan Pachl. Natáčení má rozložené do sto dvaceti dnů, poslední klapka padne příští rok v březnu. Hlavních rolí se znovu ujali Miroslav Krobot, Marika Šoposká a Kryštof Hádek. Ve vysílání ČT1 by se mohl OKTOPUS II objevit příští rok na podzim.

„ První řada měla u diváků velký úspěch, a tak platí, že se vítězná sestava nemění. Druhá série proto začíná přesně tam, kde první skončila. Na závodišti v Chuchli, kde sází kapitán Dítě na koníčky, jenže je vyrušen novým případem... Diváci zkrátka budou od prvního dílu doma. Dítě není typem detektiva, který by s napřaženou bouchačkou proskakoval skleněné výlohy. K vyšetřování používá spíš hlavu a své zkušenosti. Pořád bydlí blízko trati, vlaky jsou jeho hlavním dopravním prostředkem a prostředí železnice také přinese nejeden nový případ. Dráha v příbězích funguje i symbolicky: přes spleť železničních uzlů a kolejí, přes léty zatuhlé výhybky se naši detektivové vždy musí dostat do cílové stanice, tedy k vyřešení případu ,“ říká kreativní producent ČT Josef Viewegh.

▲ Seriál Oktopus. Na snímku Miroslav Krobot, Kryštof Hádek, Marika Šoposká (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)

Tvůrci slibují, že epizody druhé série budou ještě propracovanější - pro samotné případy často vycházeli ze skutečnosti, ale čas bude i na osobní linky hlavních postav. „ Při práci na scénářích si pokaždé dělám důkladné rešerše a kolikrát mě nemusí inspirovat konkrétní kauzy, postačí třeba jen zmínka o nějaké sousedské rozepři. S producentem Josefem Vieweghem jsme se totiž domluvili, že pro OKTOPUS nebudeme zpracovávat případy, ve kterých figuruje mafie, skupiny organizovaného zločinu. Více nás zajímají ty zločiny, které by v určitých situacích mohl vlastně spáchat kdokoliv z nás ,“ vysvětluje scenárista a režisér Jan Pachl.

Kostým detektiva ze staré školy, milovníka dostihů, karetních her a studeného bufetu, o kterém v kuloárech kolují legendy, si pro seriál OKTOPUS po téměř dvouleté pauze znovu obléká herec Miroslav Krobot. „ Mám pocit, jako by přestávka mezi natáčením první a druhé řady vůbec nebyla. Vstoupil jsem do stejné řeky. Je tu totožný štáb, totožné jsou i vztahy uvnitř seriálu. Mám tedy na place takový příjemný pocit bezpečí ,“ prozrazuje představitel kapitána Dítěte. Marika Šoposká ke své roli v nových epizodách dodává: „ Kapitánka Fáberová bude mít se svým parťákem ještě pevnější pracovní vztah, než měli v první sérii, a jestli se dočká i nějakého v osobním životě, na to si budou muset diváci počkat až do televizní premiéry nových dílů .“ Šéfem policejního oddělení OKTOPUS, které otevírá odložené případy, je plukovník Schwarz. Jeho uniformu připravují kostymérky pro herce Kryštofa Hádka. „ Moji postavu scenárista a režisér Honza Pachl víc rozepsal, víc ho zapojil do vyšetřování jednotlivých zločinů a ve druhé sérii víc poodhaluje i jeho soukromí. A samozřejmě mu zůstává sběratelská vášeň pro policejní uniformy z celého světa .“

První řadu seriálu OKTOPUS odvysílala Česká televize loni na podzim a v průměru se na třináct epizod dívalo víc než milion a dvě stě tisíc lidí. Nové díly budou filmaři natáčet v Praze a jejím okolí, na Ústecku, v Libereckém kraji či v Německu.

zdroj: ČT