Hvězdně obsazený seriál Národní házená od 8. října na TV Nova

01.10.2024 12:02

DNES!

Hřiště plné humoru a hereckých es! Přesně to divákům nabídne komediální seriál Národní házená. S partou vysloužilých šampionů, kteří ještě nehodili ručník do ringu a snaží se o návrat na pomyslný sportovní Olymp se budou na obrazovkách televize Nova potkávat od 8. října každé úterý ve 21:30.

Těšit se mohou na Václava Neužila, Michala Suchánka, Jiřího Langmajera, Martina Pechláta, Petra Vršeka, Jakuba Špalka, Jitku Schneiderovou, Veroniku Žilkovou a další známé tváře. Scenáristicky je pod ním podepsán Michal Suchánek, režie se ujal Vladimír Skórka.

„ Komediální seriály mají na TV Nova dlouhou a úspěšnou tradici a už neodmyslitelně patří do naší žánrové nabídky ,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova a dodává: „ Věřím, že Národní házená nabídne našim divákům příjemné zpestření podzimních večerů. Má pro to všechny předpoklady - překvapivé lokální téma, silný autorský a tvůrčí tým a špičkové herecké obsazení .“

„ Rodinu si člověk nevybírá, strasti života často neovlivni. Jediné, co si vybrat můžeme a co nás život rozhodně vylepšuje, jsou dobří přátelé. A to je přesně případ hrdinů Národní házené. V životě se jim až tragikomicky nedaří, ale mají sebe navzájem, kamarádství. A to je pro nás diváky zdrojem skvělého humoru i dojetí ,“ říká k příběhu Národní házené kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó.

Děj komediálního seriálu sleduje skupinku přátel, kteří pomalu začínají přicházet o ambice, mladickou energii i o zdraví. Ve vzpomínkách se upínají ke zlatým časům, kdy v hlubokých devadesátkách jejich tým vyhrál šampionát v Národní házené. Ve sportovní disciplíně, která je upravenou, českou verzí tradiční házené. Sportu, kteří mnozí - a zejména pak hrdinové nového seriálu - považují za jeden z největších přínosů Česka, resp. Československa světu. Hned vedle Antonína Dvořáka a pivního ležáku. Jejich poklidné maloměstské dřímání najednou naruší pozvánka na Světový šampionát veteránů Národní házené na Slovensku. Naše odkvétající hvězdy si tedy musí dát pauzu od každodenní rutiny a začít se trošku hejbat. Čas na gauči vystřídá trénink a snaha se aspoň zčásti vrátit do formy, která kdysi mohla konkurovat aspoň průměrné hospodské partě. S heslem „Míč v ruce, národka v srdci“ a hlavně s věrným přátelstvím se parta vydává na nelehkou cestu vstříc dalšímu sportovnímu dobrodružství.

zdroj: Nova