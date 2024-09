Říjen na Netflix: Srdcerváči či thriller Díra

30.09.2024 11:26

Podzim už je téměř tady a s ním přichází i další novinky na Netflixu. Od nových Srdcerváčů po pokračování španělského thrilleru Díra nás čeká měsíc plný útulných romantických komedií, napínavých thrillerů a dobrodružných sérií.

Ze seriálových novinek na diváky Netflixu v říjnu čeká několik očekávaných návratů. Již posedmé se uvidíte, nebo spíše neuvidíte na prvním rande s reality show Láska je slepá. Ve třetí řadě se na Netflix vrátí i Srdcerváči nebo Advokát. Ve druhých sériích se k nám vrátí korejské drama Peklo nebo již dlouho očekávaná nová řada Diplomatických vztahů.

Pro nadšence do aut tu budou Car Masters: Z vrakoviště na výsluní - 6. Řada, Outer Banks: 4. řada - 1. část, Ronja, dcera loupežníka: 2. část nebo druhá část Simone Biles se zvedá. Také se můžete těšit na úplné novinky, jako animovaná série Tomb Raider: The Legend of Lara Croft nebo seriál Základní pětka či Právo podle Lidie Pöet.

Netflix přinese i filmové novinky. Ty začnou snímkem V háji, který vypráví příběh nešikovného prodavače elektroniky neprávem odsouzeného za vraždu. Dále bude premiérovat dramata Planeta osamělých srdcí nebo Spravedlnost. Následovat bude francouzské komediální fantasy Vlkodlaci z Temného Hvozdu nebo thriller Nehýbej se. Můžete se těšit i na komediální horor Kdo se v tobě skrývá nebo historický válečný akční film Válka a povstání.

U říjnových komediálních speciálů se můžete zasmát s komičkou Ali Wong, která loni získala cenu Emmy za limitovanou sérii BEEF, v jejím stand-upu Ali Wong: Single Lady nebo Rachel Bloom: Death, Let Me Do My Special.

Nejen pro milovníky kulinařiny na Netflix přibyde série Šéfkuchařův stůl: Nudle o příbězích profesionálních kuchařů, kteří vám ukážou jak vznikly jejich slavné pokrmy. Již popáté se můžete těšit na Nevyjasněných záhad a pro nadšence do true-crime máme Pozoruhodný život Ibelinův nebo příběh Bratři Menedézovi. V neposlední řadě se dočkáte i dokumentu Sweet Bobby: Noční můra zvaná catfishing nebo Martha, ve kterém Martha Stewart vypráví příběh jejího vzestupu, následného pádu a těžce vydřené cesty zpět na výsluní.

Z rodinného obsahu se můžete těšit na Zlouni: Prokletá loupež o mazaném plánu, jak na Halloween ukrást ze strašidelného domu amulet nevyčíslitelné hodnoty nebo druhá řada Jurského světa: Teorie Chaosu.

Michael Myres už se začíná pomalu a potichu plížit zpět na Netflix ve filmu Halloween a když už jsme u těch maskovaných vrahů, tak se můžete těšit také na Scream a s nimi i Mrtvá nevěsta Tima Burtona. Každopádně by to nebyl říjen bez Addamsovy rodiny s Anjelicou Huston a Raulem Juliem. Z České tvorby se můžete těšit na Život pro samouky nebo Zahradníkův rok.

zdroj: Netflix