Říjen na CANAL+: seriál Velký lov II či horor Ti druzí

27.09.2024 13:34

V říjnu streamovací platforma CANAL+ uvádí v premiéře seriály Respondér II, Velký lov II, mysteriózní horor Ti druzí, politický thrillerový seriál Gaslit nebo mysteriózní drama Crime - Irvine Welsh: Zločin.

PREMIÉRY SERIÁLŮ

9. října

Velký lov II (Hunters II, 2023)

Druhá řada seriálu Velký lov pokračuje v příběhu skupiny lovců nacistů, kteří žijí v 70. letech v USA a snaží se odhalit a zlikvidovat přeživší nacistické pohlaváry, ukrývající se po celém světě a plánující čtvrtou říši. Adolf Hitler (Udo Kier) údajně stále žije a ukrývá se v Jižní Americe. Lovci, včetně Jonaha Heidelbauma (Logan Lerman) a nových členů, se snaží Hitlera vypátrat a zastavit jeho vzestup k moci. Se svojí záhadnou minulostí je pro dějovou linku příběhu zcela klíčovou postavou charismatický vůdce skupiny Meyer Offerman v podání Al Pacina. Tvůrce seriálu David Weil přináší napínavý a dramatický příběh inspirovaný skutečnými událostmi, ale s výraznou dávkou fikce. Mysteriózní thriller se více zaměřuje na otázku spravedlnosti a pomsty.

▲ Velký lov II (foto: CANAL+)

13. října

Gaslit (Gaslit, 2022)

Americký životopisný seriál z roku 2022 se věnuje aféře Watergate, jednomu z největších politických skandálů v dějinách Spojených států. Sleduje příběhy méně známých postav spojených s touto aférou a zaměřuje se zejména na postavu Marthy Mitchellové (Julia Roberts), manželky generálního prokurátora Johna Mitchella (Sean Penn), která jako jedna z prvních o podvodech kolem Watergate mluvila veřejně. Martha Mitchellová, kdysi uznávaná společenská osobnost, byla kvůli svým výrokům a neochotě mlčet o tom, co věděla, společensky izolována a dehonestována, čímž se stala jednou z prvních obětí tzv. „gaslightingu“ v moderním slova smyslu. Režie Matta Rosse spolu s kamerou Larkina Seipla dodává sérii vizuálně přitažlivý vzhled a atmosféru, která věrně odráží éru 70. let. Gaslit je považován za kvalitní politické drama s důrazem na osobní příběhy hlavních postav a jejich vztahy, což příběhu dodává emocionální hloubku.

20. října

Crime - Irvine Welsh: Zločin (Crime, 2021-2023)

Britský kriminální seriál je adaptací románu Irvina Welshe. Seriál sleduje příběh detektiva Raye Lennoxe (Dougray Scott), který v Edinburghu řeší případ zmizelé dívky. Během vyšetřování bojuje Lennox nejen se zločinci, ale také s vlastními démony, zejména se závislostí a traumatem z předchozích případů. Seriál je adaptací knihy Crime od Irvina Welshe, známého autora Trainspottingu, a je charakteristický svou temnou atmosférou a napínavými zápletkami. Scénář byl napsán samotným Welshem spolu s Deanem Cavanaghem. Mezi další představitele hlavních postav patří Joanna Vanderham jako Lennoxova kolegyně, Angela Griffin, Jamie Sives a Ken Stott. Režie se chopili David Blair, James Strong a Trygve Allister Diesen, zatímco za kamerou stál Will Pugh.

25. října

Respondér II (The Responder II, 2024)

Druhá řada britského krimidramatu pokračuje v příběhu policejního důstojníka Chrise Carsona, kterého ztvárňuje Martin Freeman. Po událostech z první série se Chris snaží dát si život do pořádku, a to především kvůli svému vztahu s dcerou. Přesto však znovu sklouzává do starých nebezpečných způsobů, což zhoršuje jeho komplikovaná situace s drogovými dealery a jeho nestálá kariéra u policie. Sérii dále obohacují herecké výkony Adelayo Adedayo jako jeho policejní parťačky Rachel a návraty dalších známých postav jako Casey (Emily Fairn) a Marca (Josh Finan). Režie druhé série se ujaly Jeanette Nordahl, Mounia Akl a Charlotte Regan. Tvůrce Tony Schumacher, inspirován vlastními zkušenostmi urgentního policejního důstojníka, se v této sérii opět zaměřuje více na psychologický vývoj postav než jen na dramatické zápletky.

23. října

Ti druzí (The Others, 2021)

Mysteriózní horor s Nicole Kidman v hlavní roli režíroval a napsal španělský tvůrce Alejandro Amenábar. Děj se odehrává krátce po druhé světové válce a sleduje ženu Grace, která žije se svými dvěma dětmi v osamělém ponurém domě na ostrově Jersey. Děti trpí vzácnou nemocí, kvůli které nesmí být vystaveny přímému slunečnímu světlu. Grace je silně věřící a své děti přísně chrání před světem venku. Brzy však začne mít podezření, že v domě nejsou sami, což vede k sérii tajemných a děsivých událostí. Zásadní roli ve filmu hraje i psychologická hra, která postupně odhaluje skutečnou podstatu událostí v domě, a konečné rozuzlení se stalo jedním z nejznámějších filmových zvratů vůbec.

zdroj: CANAL+