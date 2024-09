Nominovaný film na Oscara Zimní prázdniny na SkyShowtime

30.09.2024 09:38

DNES!

SkyShowtime dnes oznámila, že oceněný filmový hit Zimní prázdniny bude k dispozici na platformě od 30. září. Snímek získal v roce 2024 pět nominací na Oscara a Da'Vine Joy Randolph si odnesla cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli.

Film Zimní prázdniny v režii oceňovaného Alexandra Payna sleduje zakřiknutého učitele (Paul Giamatti) na přípravné škole v Nové Anglii, který je nucen během zimních prázdnin zůstat v areálu školy, aby dohlížel na pár studentů, kteří nemají kam jít. Nakonec si s jedním z nich - zkaženým, ale chytrým potížistou (nováček Dominic Sessa) - vytvoří nečekané pouto a cestu si najde také k šéfce školní jídelny (Da'Vine Joy Randolph), která právě přišla o syna ve Vietnamu.

▲ Film Zimní prázdniny uvede SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Giamatti hraje pomocného profesora starověkých dějin Paula Hunhama, kterého nemají rádi ani studenti, ani vyučující. O zimních prázdninách musí zůstat na Barton Academy se studenty, kteří nemohou na svátky domů. Je to jeho trest a pokání za to, že nechal propadnout prominentního studenta, jehož otec nedávno finančně podpořil školní tělocvičnu. Díky kouzlu Vánoc, které obměkčilo srdce jednoho z rodičů, z této různorodé skupinky kluků pod Hunhamovým dohledem brzy zůstane jen jeden: Angus Tully, kterého ve své první filmové roli ztvárnil Dominic Sessa. Angus je chytrý, ale zkažený prvák, který se snaží co nejlépe zorientovat ve složitém rodinném prostředí.

Další postavou příběhu je šéfka školní jídelny Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph). Jejího jediného syna Curtise, který Barton nedávno absolvoval, zabili ve Vietnamu. Mary stále hluboce truchlí, ale rozhodne se na Bartonu zůstat, protože to bylo poslední místo, kde byla se svým synem. Tato nepravděpodobná trojice, ponechaná napospas prázdné škole, nachází dobrodružství, pohromy, a nakonec i jakési zdání rodiny.

Zimní prázdniny režíroval držitel Oscara Alexander Payne (Sideways, The Descendants) podle scénáře Davida Hemingsona (Kitchen Confidential). Produkce se ujali Mark Johnson (Rain Man, Breaking Bad), nominant na cenu Emmy® Bill Block (Halloween) a Hemingson, výkonnými producenty jsou Chris Stinson, Tom Williams, Andrew Golov a Thom Zadra. Kevin Tent (The Descendants) se podílel na střihu, scénografem byl Ryan Warren Smith (Wendy and Lucy, True Detective), kostymérkou Wendy Chuck (About Schmidt, The Descendants), kameramanem je držitel ceny Emmy Eigil Bryld (In Bruges) a autorem hudby je Mark Orton (Nebraska).

