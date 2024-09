ČT uvede nový seriál Vlastně se nic nestalo

27.09.2024 17:48

DNES!

Nový seriál režiséra Jana Vejnara přiblíží dnešní vztahy ovlivněné možnostmi internetu.

Na hlavním motivu sexfluencerství ukáže nejen tenkou hranici internetové nevěry i motivy k prodeji vlastní intimity a poptávky po ní, ale také odsuzování i předsudky ve společnosti nebo vliv sociálních sítí na sebevědomí. Šestidílná série Vlastně se nic nestalo s Denisou Barešovou, Elizavetou Maximovou a Jiřím Chadrabou v hlavních rolích bude ke zhlédnutí v iVysílání od neděle 29. září.

Tři příběhy z pohledu tří postav, které jsou spolu provázané. Kromě rozpadu vztahu kvůli sociálním sítím, jako je například platforma OnlyFans, hledají svou sebehodnotu a vypořádávají se s předsudky, které přicházejí zejména od neznámých lidí. „ Při tvorbě seriálu Vlastně se nic nestalo jsme chtěli jít po maximálním možném realismu, aby se divák cítil být součástí diskuse o věcech, které v průběhu série postavy řeší ,“ odhaluje režisér Jan Vejnar.

▲ Seriál Vlastně se nic nestalo (foto: ČT)

Jelikož se ústředním tématem série staly proměny intimity v digitální době, natáčení všech intimních scén probíhalo pod dohledem intimacy koučky. „ Vzhledem k tomu, jak dostupný je tento obsah v dnešní době, je často jednodušší zavírat se do virtuálního světa a žít v něm trochu jiný život, o kterém ten druhý nemusí vůbec vědět. To se týká vztahu našich hrdinů Žofie a Romana. V Andreině lince nás jednak zajímalo posouvání vlastních hranic, ale také to, jak vás vnímá vaše okolí pouze na základě toho, že se věnujete určité profesi, v našem případě právě sexfluencerství ,“ popisuje tvorbu seriálových postav scenáristka Darja Miková.

Komplexnost scénáře byla jedním z hlavních důvodů, proč herce námět seriálu zaujal. Představitelka Andrey Elizaveta Maximová zdůrazňuje: „ Oslovila mě kontroverzní témata vykreslená z pohledu mladých lidí - OnlyFans, vytváření a konzumace erotického obsahu na internetu a odkrývání vnitřních pochodů a motivací sexfluencerů .“ Denisa Barešová ztvárňující Žofii chválí, že se tvůrci vydali nejen cestou vztahů: „ Za mě je mnohem zajímavější, kdo má jaké hranice intimity, jak moc a jakým způsobem s nimi nakládá a jak dokáže soudit druhé bez toho, aby byl obeznámen s jejich životními příběhy .“ Jiří Chadraba jako seriálový Roman ocenil zejména reálnost scénáře: „ Seriál řeší témata, která jsou stále citlivým tabu. A právě proto musel vzniknout. Oslovil mě nejen otevíráním těchto kontroverzí, ale i svou aktuálností. Některé scény jsou jako nahrané na diktafon u dnešních párů doma .“

▲ Seriál Vlastně se nic nestalo (foto: paní Baráková, ČT)

Seriál bude premiérově uveden 27. září v rámci festivalu Serial Killer v soutěžní kategorii Quick Killer. O dva dny později bude dostupný v iVysílání a jeho dvoudílnou podobu odvysílá 5. a 6. listopadu program ČT1. „ Divákem může být kdokoliv, jelikož cesty vztahů a jejich rozpadu jsou univerzální a nadčasová věc, na kterou se může napojit každý ,“ vysvětluje kreativní producent Jakub Mahler.

Na youtubovém profilu iVysílání bude k dispozici bonusové video, kde herečky ze seriálu čtou reálné nenávistné komentáře, které dostávají OnlyFans tvůrci na svých sociálních sítích, a to tichým uklidňujícím hlasem ve stylu ASMR, jejž diváci uslyší také přímo v seriálu.

zdroj: ČT