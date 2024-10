Doku série Ramses: Velký egyptský král míří na Viasat History

02.10.2024 18:04

Byl pravděpodobně největším faraonem starověkého Egypta. Říši vládl neuvěřitelných 67 let. Co jste možná o něm netušili? Podělíme se s vámi o několik zajímavostí o Ramsesovi, které jste možná nevěděli.

1. Neměl se stát dalším faraonem. Jeho otec Seti I. se stal vládcem Egypta, když bylo Ramsesovi, pojmenovanému po jeho dědečkovi, pět let. Nebyl však dalším v řadě na trůn. Měl staršího bratra, nejstaršího syna faraona. Jeho bratr však z neznámých důvodů zemřel ve věku 14 let. Pozornost se tedy přesunula na Ramsese, který se tehdy zastával post velitele armády (a bylo mu pouhých 10 let!). Později Seti udělil svému synovi zvláštní postavení regenta. Dostal luxusní domácnost a harém, prošel rozsáhlým vojenským výcvikem a také doprovázel svého otce v bitvách, které vedl, aby mohl sbírat zkušenosti s vládnutím a válkou. Když se stal dalším faraonem, bylo mu pouhých 25 let.

2. Tvrdil, že vyhrál jednu z nejstarších bitev v dějinách, ale nepřítel si myslel něco jiného. Ramsesovi bylo pouhých 30 let, když svedl bitvu u Kadeše proti Chetitům, v níž vedl armádu 20 000 vojáků a 5 000 vozů proti mocné chetitské armádě. Ramsesova vojska téměř padli při nečekaném útoku Chetitů, když jim byly poskytnuty falešné informace o postavení nepřítele. Přestože byl Ramses zastižen nepřipraven, udržel se. Ve dvoudenní bitvě utrpěly obě strany obrovské ztráty, a výsledek bitvy nebyl jednoznačný, ale Ramses i Chetité ji prohlašovali za velké vítězství. Ramses událost zaznamenal téměř ve všech svých chrámech, kde uvedl, že svým hrdinstvím sám rozhodl o osudu bitvy, zatímco chetitské záznamy uvádějí, že Egypťané museli ustoupit...

▲ Doku sérii Ramses: Velký egyptský král míří na Viasat History uvede Viasat History (foto: Viasat)

3. Královna Nefertari byla jeho životní láskou. Podle záznamů měl Ramses více než 200 manželek a konkubín, avšak jeho nejoblíbenější byla jeho první žena Nefertari, kterou si vzal jako princ. O jejím původu je známo jen málo, ale pravděpodobně pocházela ze vznešené rodiny. Byla matkou Ramsesova prvorozeného syna a často ho doprovázela v bitvách - včetně bitvy u Kadeše, po níž vedla diplomatickou korespondenci s manželkou chetitského krále. Byla jedinou Ramsesovou manželkou, která byla označována jako královská manželka. Zemřela poměrně mladá, ale podle záznamů porodila faraonovi šest dětí. Po její smrti nechal faraon na její počest postavit velkolepou hrobku plnou krásných řezbářských prací a obrazů královny. Dnes je tato hrobka nacházející se v Údolí královen jednou z nejslavnějších architektonických památek egyptské civilizace.

4. Měl více než 100 dětí. Během své 67leté vlády měl Ramses nejen mnoho manželek a konkubín, ale také mnoho dětí. Podle některých odhadů jich měl více než 100. Předpokládá se, že žil 90 let a přežil několik svých synů a dcer. Jeho bezprostředním nástupcem dokonce nebyl jeho první syn, ale třetí (a jeho případným nástupcem byl jeho 13. syn). Jeho potomci vládli Egyptu po celé generace a upevnili místo jeho dynastie v dějinách.

5. Říká se, že se objevuje v Bibli. Podle Bible požádal Mojžíš velmi slavného faraona, aby osvobodil jeho lid, a mnozí historici se domnívají, že tímto faraonem byl Ramses. Bible skutečně zmiňuje mezi faraony pouze jméno Ramsese, ale zdá se, že se o něm nezmiňuje jako o panovníkovi, ale spíše jako o místě, přesněji řečeno o "zemi Ramsesově". Tyto pasáže naznačují, že Ramses je faraonem z knihy Exodus, nicméně je třeba poznamenat, že devět dalších faraonů se také jmenovalo Ramses, i když žádný nebyl tak slavný jako on. Navíc podle některých záznamů žil Mojžíš 200 let před Ramsesem, takže může jít jen o záměnu legend.

Ramses byl legendární faraon, o tom není pochyb. Podepsal první mírovou smlouvu, za jeho vlády se v Egyptě dařilo hospodářství i architektuře, mnohé z jeho staveb byly přelomové a dodnes patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům Egypta.

V šestidílném dokumentu Ramses: Velký egyptský král, který bude mít premiéru na Viasat History 7. října ve 20:00 se dovíte více o jednom z nejznámějších faraónů Egypta. Budete moci sledovat bouřlivý život této legendy a muže skrývajícího se za mýty, který se později stal karikaturou své vlastní propagandy.

zdroj: Viasat