Tři kanály Deluxe Music skončily FTA na 19,2E

02.10.2024 14:15

DNES!

K 1. říjnu 2024 došlo ke změně v portfoliu hudebních kanálů německé Deluxe Music. K uvedenému datu byla ukončena distribuce stanic Deluxe Flashback, Deluxe Rock a Deluxe Lounge.

Všechny tři stanice vysílaly volně ( FTA) do celé Evropy prostřednictvím satelitu Astra na pozici 19,2°E. Nyní je na jejich programových pozicích informace o tom, že obsah těchto stanic se nyní nachází ve vysílání Deluxe Music.

▲ Na původní pozici Deluxe Flashback jen oznámení

Konec těchto tří stanic na satelitu znamená definitivní konec dvou programů - Deluxe Flashback a Deluxe Rock. Tyto programy zcela zmizely z portfolia Deluxe Music. Zůstává jen Deluxe Lounge, který je dostupný na stránkách deluxemusic.de ve formě živého webového vysílání.

▲ Na původní pozici Deluxe Lounge jen oznámení

Po uzavření dvou stanic obsahuje bezplatný paket společnosti Channel Factory celkem 10 FTA stanic: Crime Time, Deluxe Dance by Kondor, Deluxe Rap, Hip Trips, Just Cooking, Just Fishing, One Terra, Red Adventure, Serien+ i Xplore. Vysílání zajišťuje společnost SES (Astra).

▲ Na původní pozici Deluxe Rock jen oznámení

bývalé technické parametry - Deluxe Flashback, Deluxe Rock a Deluxe Lounge (vysílání bylo ukončeno!):

• Astra 1L (19,2°E), freq. 12,610 GHz, SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl