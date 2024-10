Media Club zdražuje reklamu. Rozšiřuje portfolio o nové TV kanály i rádia

21.10.2024 12:02

DNES!

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2025. Jako jednička na trhu na poli televizní a rozhlasové reklamy má podíl sledovanosti 34 %, poslechovosti 45 %, dokáže oslovit přes 6,9 mil. reálných uživatelů na webech a 8 mil. uživatelů na sociálních sítích. Díky širokému portfoliu a síle zastupovaných značek dokáže Media Club oslovit téměř 100 % české populace.

V roce 2025 se plánuje orientovat na lepší cílení kampaní, samozřejmě s ohledem na cílové skupiny klientů, a tím zvýšení jejich efektivity. Do portfolia zařadí jeden až dva nové televizní kanály a tři rozhlasové stanice. Průměrná míra inflace pro televizní reklamu pro rok 2024 je na úrovni 18-22 %, pro rádiovou reklamu v průměru o 5 %. V online prostoru u vybraných formátů dosáhne inflace mezi 8 až 10 %.

Media Club se v roce 2025 bude zaměřovat na optimalizaci kampaní s ohledem na cílové skupiny klientů.

Pro rok 2025 je nadále strategickou cílovou skupinou pro TV i eGRPs dospělý 18-69 let. Klienti si budou moci pro plánování svých kampaní vybrat až z 23 cílových skupin. Rozložení jednotlivých kanálů optimalizuje Media Club dle aktuální výkonnosti zastupovaných kanálů a poptávky.

Díky zvýšené poptávce a klesajícímu objemu disponibilních GRPů zvyšuje Media Club průměrně ceny na příští rok v závislosti na objem kontraktu o 18-22 %. Kromě zvýšení základních cen Media Club zvyšuje i stopážový koeficient u delších spotů i sezónní koeficienty v měsících, kdy je vyprodáno. Media Club bude v roce 2025 požadovat od všech klientů předpokládané rozložení objemu objednávaných GRP s tím, že pokud toto rozložení budou klienti dodržovat, Media Club bude maximálně dbát na doručení takovýchto kampaní.

Klienti Media Clubu mohou stejně jako v předchozích letech získat motivační slevy u televizních kampaní. Těm, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2025 do 2. 12. 2024, bude aplikován off prime time index na úrovni 0,90 a prime time index na úrovni 1,05. Ti, kteří uzavřou závazky na rok 2025 do 13. ledna 2025, získají zvýhodněný prime time index na úrovni 1,05 a off prime time index 0,95.

Stejně jako v roce 2024 bude Media Club i v roce 2025 zastupovat prodej reklamy pro skupinu Prima, hudební stanice skupiny Óčko, stanici Paramount Network, dětský kanál Nickelodeon, NickToons a Nick Jr., kanál Retro, kanály zastupované společností Atmedia Czech a s největší pravděpodobností i kanály TV Barrandov.

Media Club dosahuje historicky nejvyššího podílu v poslechovosti na trhu, a to share 45,1 %.

Pro příští rok Media Club zvyšuje cenu spotové národní i lokální reklamy v průměru o 5 %. Nadále zastupuje nejsilnější a nejúspěšnější rádiové značky, mezi jejichž posluchači dominují mladší ženy a muži. Komplementárně se tak značky rádií doplňují s TV a online.

Jedná se o rádia Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1, KISS, BEAT, Country, Signál, SPIN, Radio 1, Rock Zone, Bonton, Dance rádio, Český Impuls a Dechovka. Obchodní balíčky klientům nabízí ve čtyřech variantách - Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který zasáhne více dvě třetiny populace v ČR, Radio United Optimal - tato kombinace rádií se zaměřuje na zajištěné rodiny, Radio United Progressive cílí na mladší posluchače a jejich rodiny a Radio United Creative je produkt pro nekonečné kreativní plánování rádiové komunikace.

V prvním kvartále příštího roku spustí Media Club vlastní Data Management Platformu (DMP), se kterou mohou klienti naplno využít cílení na registrované uživatele tzv. 1st a 3rd (CPEx) party dat jak v přímém, tak programatickém nákupu. Dosud byly tyto možnosti cílení omezeny pouze na vlastní reklamní systém.

Kromě webů skupiny Prima (CNNPrima.cz, Prima FRESH, Prima ŽENY, Prima Lajk, Prima LIVING atd.) nadále Media Club zastupuje weby z portfolia Impression Media. Například portál Drbna.cz, lifestylové weby pro ženy Zena-in.cz a Femina.cz, weby zaměřené na filmovou a seriálovou tvorbu Kinotip2.cz, Fdb.cz a Serialzone.cz, dále Autoweb.cz, Fotrnatripu.cz, reprezentující auto segment, či weby zaměřující se na stavby, bydlení a zahradu Drevostavitel.cz, Ceskestavby.cz nebo Magazinzahrada.cz. Od dubna letošního roku zastupuje Media Club i streamovací platformu CANAL+ Action. Videoreklama se zobrazuje především u televizních pořadů CANAL+ Sport s atraktivními přenosy z anglické Premier League, WTA, World Padel Tour, ragbyové ligy Top 14 a pořadů CANAL+ Action.

zdroj: Media Club