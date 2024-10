První série kultovního seriálu Beverly Hills 90210 míří na Voyo

18.10.2024 09:24

Beverly Hills 90210. Jeden z nejikoničtějších seriálů 90. let. Příběh skupiny teenagerů v luxusním prostředí Beverly Hills se stal celosvětovým kulturním fenoménem a jeho hlavní hrdinové Brandon a Brenda Walsh, Dylan McKay, Kelly Taylor, Steve Sanders, Donna Martin, David Silver a Andrea Zuckerman notoricky známými postavami.

Od 19. října se s nimi mohou opět potkat diváci na Voyo. Čeká na ně první série tohoto seriálu.

Seriál Beverly Hills 90210 byl milníkem, přelomem v televizní tvorbě. Definoval žánr zaměřený na mladé diváky. Na rozdíl od ostatní televizní produkce té doby ale neřešil jen lásku, přátelství a rodinné vztahy, nebál se otevřít i složitá témata jako drogy, sex, rasové otázky, alkohol nebo šikana. Ovlivnil celou generaci diváků. Mladí lidí po celém světě začali napodobovat styl oblékání i účesy hlavních postav seriálu, kteří se pro ně stali skutečnou inspirací. Také úvodní znělka seriálu je dodnes jednou z nejznámějších televizních melodií, kterou okamžitě pozná téměř každý. A to i ti, kteří seriál pravidelně nesledovali.

Seriál provázelo několik skandálů. Zatímco se na obrazovce řešily vztahy a problémy mládeže, v zákulisí to často vřelo. Mediálně se často probíraly zejména konflikty Shannen Doherty (která ztvárnila Brendu Walshovou) s ostatními herci na place. Což ještě více přitahovalo pozornost diváků a seriálu to dodávalo další rozměr. Shannen Doherty se rozhodla seriál po několika sériích opustit.

I když od premiéry prvního dílu uplynulo více než třicet let, příběhy seriálu jsou stále aktuální a nadčasové. Nelítostnou hru si však život zahrál s některými představiteli hlavních postav. Shannen Doherty v letošním červenci prohrála po mnoha letech svůj boj s rakovinou. Kromě herectví se věnovala zvyšování povědomí o rakovině a podpoře lidí s touto nemocí. Její příběh a odvaha se staly pro mnoho lidí inspirací. Podobně tragický osud postihl i oblíbeného Luka Perryho, který ztvárnil Dylana McKaye. Ten zemřel již v roce 2019 v pouhých 52 letech na mrtvici.

Zajímavosti:

• Jason Priestley, který si v seriálu Beverly Hills 90210 zahrál Brendino dvojče, pochází z dvojčat i v reálném životě. Za roli Brandona Walshe byl dvakrát nominovaný na Zlatý globus. Kromě herectví se po skončení seriálu věnoval také režírování či automobilovému závodění.

• Postavu Dylana v první řadě seriálu daboval Martin Zounar, v dalších řadách ho nahradil dabér Filip Jančík. Na dabování tohoto seriálu vzpomíná Filip Jančík takto: „ Ten seriál byl hrozně zajímavý v tom, že v 90. letech přišla taková nová vlna seriálů. Byly tady vlastně dvě soap opery z prostředí studentů. Beverly Hills 90210 o středoškolácích a potom Melrose Place, který cílil na trošku starší, to byli vysokoškoláci a potom následně jejich přechod do zaměstnání. Tím, že Beverly Hills 90210 byl první seriál, tak to lidi měli rádi. Bylo to pro ně něco nového .“

• Postavu Andrei dabovala v první sérii Sabina Laurinová, v dalších sériích Miriam Chytilová

zdroj: Nova