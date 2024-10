Tenisový turnaj Slovak Open 2024 na Arena Sportech

17.10.2024 17:36

DNES!

Již brzy se stane Bratislava dějištěm challengerového tenisového turnaje Slovak Open 2024. Na 25. ročníku bude od 28. října do 3. listopadu startovat osm hráčů z první stovky žebříčku ATP.

Diváci si všechny základní zápasy, semifinále i finále budou moci živě prohlédnout na sportovních kanálech Arena Sport 1 a Arena Sport 2.

V hlavní soutěži si zahrají i slovenští daviscupoví reprezentanti Jozef Kovalík a Lukáš Klein. Alex Molčan přibude na volnou kartu a kandidátem je Norbert Gombos. Mezi 21 akceptovanými hráči turnaje Slovak Open 2024 je jedničkou v seznamu Rus Roman Safiullin, dále Kanaďan Gabriel Diallo, Maďar Fuscovics a Němec Maximilan Marterer.

„ Kromě osmičky z hráčů z první světové stovky do Bratislavy zavítá několik vynikajících hráčů z minulosti i současnosti. Přijde pět hráčů, kteří vyhráli turnaj ATP Tour, skvělí hráči jsou také v kvalifikaci. Velmi se těším, že do hlavní soutěže se dostali i Slováci Lukáš Klein a Josef Kovalík, na volnou kartu přibude Alex Molčan, kandidátem je Norbert Gombos. Příležitost dostanou i mladé slovenské talenty. O tom, kteří hráči to budou, rozhodnou trenéři ,“ řekl ředitel turnaje Igor Moška.

Z domácích hráčů dosahuje v posledních letech nejlepších výsledků Lukáš Klein. „ Vždy je příjemné startovat doma, hraje se mi tady dobře. Příprava je však stejná jako na ostatní turnaje. V posledních ročnících jsem zde hrál docela dobře, věřím, že tomu tak bude i teď. Když se mi daří moje hra, dokážu zdolat i velmi dobré hráče ," řekl na tiskové konferenci. Minulý rok se Lukáš Klein probojoval až do čtvrtfinále.

„ Tento tradiční turnaj má pro slovenský tenis velký význam. V minulosti se ho zúčastnilo mnoho mladých nadějných hráčů a reprezentantů ,“ uvedl na konferenci prezident Slovenského tenisového svazu Miloslav Mečíř.

Slovak Open 2024 je největší tenisový turnaj na Slovensku. Jeho dotace se pohybuje na částce 148 625 USD (přibližně 136 tisíc eur). Ve hře není jen vítězství, ale také 125 bodů do žebříčku ATP.

Přímé přenosy od 28. října do 3. listopadu mohou diváci sledovat na sportovních stanicích Arena Sport 1 a Arena Sport 2. Semifinále dvouhry a finále čtyřhry se uskuteční v sobotu 2. listopadu, finále dvouhry v neděli 3. listopadu.

zdroj: Arena Sport