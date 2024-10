Anatomie jedné lásky i nenávisti, doby a tvorby v dokumentu na ČT2

Česko-německá novinářka, spisovatelka a politička Daňa Horáková byla významnou postavou disentu a manželkou jednoho z nejvýraznějších režisérů a scenáristů československé nové vlny Pavla Juráčka.

Snímek Juráček je můj osud představuje nejen soužití těchto dvou tvůrčích osobností, o němž Daňa před čtyřmi lety napsala knihu nazvanou O Pavlovi, ale i útrapy emigrace, tlaky normalizace a návrat k profesi v cizí zemi. Dokument bude mít televizní premiéru v úterý 22. října, a to ve 21:05 na ČT2.

„ Ve filmovém klubu v Paláci Adria jsem potkávala Pavla Juráčka, ale nedokázala jsem si spojit toho nemocného, zničeného muže, který byl už jen stínem obdivovaného tvůrce, s ‚tím Juráčkem‘, jehož filmy jsme na FAMU zbožňovali. Věděla jsem, že Daňa byla jeho manželkou a že poté, co byli v rámci StB akce Asanace donuceni opustit republiku, zůstala v Německu, zatímco on se vrátil. Když jsem pak četla její knihu O Pavlovi, byla pro mě doslova zjevením. Její příběh je silný a inspirativní, stejně jako ona ,“ vysvětluje kreativní producentka Alena Müllerová důvody, které stojí za vznikem dokumentu.

▲ Dokument Juráček je můj osud. Na snímku Olga Sommerová a Daňa Horáková (foto: Česku televize)

Daňa Horáková se narodila po druhé světové válce v Sasku v česko-německé rodině. Vyrůstala v Praze, na Univerzitě Karlově vystudovala filozofii. Koncem šedesátých let žila rok v New Yorku. Po návratu do Československa organizovala salony pro disidenty, kteří přišli během normalizace o zaměstnání a měli zakázáno publikovat. Od roku 1975 řídila s Václavem Havlem samizdatovou Edici Expedice. Byla signatářkou Charty 77. V roce 1979 se provdala za filmového režiséra Pavla Juráčka a byli nuceni se vystěhovat do Německé spolkové republiky.

„ Paměti Dani Horákové, tak jak je prezentuje v knize O Pavlovi, lze vnímat jako postřehy o vztazích československých disidentů doma a v exilu. Zároveň jako obžalobu normalizačního režimu v Československu, který vzal Juráčkovi veškerou naději na pokračování filmařské profese. V této existenční a existenciální situaci se prosadili jeho démoni, kteří ho jako tvůrce zničili. Představit v dokumentu významnou postavu československého disentu a manželku jednoho z nejvýraznějších filmařů 60. let, a to včetně bouřlivých peripetií jejich vztahu, bylo neodolatelnou výzvou ,“ říká o snímku Juráček je můj osud režisérka Olga Sommerová.

Daňa Horáková byla v Německu úspěšnou novinářkou. Publikovala ve významných denících a magazínech rozhovory s největšími světovými celebritami a má také dvouletou politickou zkušenost. V letech 2002 až 2004 byla coby nestraník zvolena hamburskou ministryní kultury. Zasadila se například o výstavbu ikonické budovy tamní filharmonie. „ Olga Sommerová mě k natočení dokumentu přesvědčila svou profesionalitou. Už před časem mi poslala své filmy, jejichž portrétní příběhy mě upoutaly. Ono totiž nejde jen o to se (jako v hodině dějepisu) dozvědět, co se stalo, ale také o to, kdo vypráví. A proč ten dotyčný vykresluje ‚historii‘ tak, jak ji prezentuje. Když je férový a ovládá své řemeslo, sladí svůj světonázor, svou perspektivu s postojem svého protagonisty. Anebo s ním bojuje. V každém případě jde o duel - dovolíte-li - osobností. A to je jak výzva, tak dobrodružství a velká pocta ,“ sděluje ke spolupráci s uznávanou dokumentaristkou hlavní protagonistka filmu Daňa Horáková.

Dokument Juráček je můj osud bude od 22. října dostupný také v iVysílání ČT.

