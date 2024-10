Nový krimi serál Hrdina od 23. října na TV Prima

16.10.2024 09:49

Televize Prima pouští na obrazovky nový krimi seriál s názvem Hrdina. V hlavních rolích se představí Jan Nedbal jako detektiv Adam Hrdina, Kristýna Boková jako státni zástupkyně Lucie Bartošová a trojku uzavírá Ondřej Malý jako major Říha.

Osmidílná série Hrdina se na obrazovkách televize Prima objeví už 23. října. Hlavní postavou je Adam Hrdina, domýšlivý policajt, se kterým je těžké pracovat, ale který má v sobě dost velkou dávku lidskosti. O Hrdinu se postaral Jan Nedbal.

„ Role je mi blízká, se zbraní zacházet umím už z jiných projektů. S Glockem 13, který Hrdina používá, dokážu pracovat. Vím, jak se drží, co se dělá, aby to vypadalo na kameře dobře a bylo to bezpečné ,“ prozrazuje Jan Nedbal, kterého policejní práce zajímá a radil se s odborným policejním dozorem na place.

▲ TV Prima nabídne nový krimi seriál Hrdina (foto: FTV Prima)

„ Pokud jsem natáčel scény, kde je mrtvola nebo se pracuje s důkazy, tak jsem se vždy ptal na to, jakým způsobem s tím manipulovat, abych to neznehodnotil, a taky jsem se ptal, do jaké míry je natáčení realistické oproti tomu, jak ta práce funguje v reálném světě. Musím říct, že se toho docela držíme a je super, když se člověk může potkat s těmi profíky ,“ vypráví Nedbal, kterému po boku stála Kristýna Boková coby státní zástupkyně Lucie Bartošová.

„ Lucie je netypická státní zástupkyně, je empatická, žehlí průšvihy a umí se vžít do lidí, což si myslím, že není vůbec typické. Možná je to tou její historií. Je to bývalá modelka, která si musela projít nějakou cestou, vystudovat a prosadit se v mužském světě ,“ popisuje svou úlohu Boková, která měla před natáčením Hrdiny hereckou pauzu.

„ Náročné natáčení to pro mě bylo v tom smyslu, že čtyři roky jsem nic intenzivně netočila. Měla jsem malé projekty a byla jsem maminka. Z nuly jsem šla na sto. Těžké bylo i to, naučit se odborné texty. Nemohla jsem si nic vymýšlet, improvizovat. Všechno jsem se musela naučit jako básničku ,“ vzpomíná na úskalí natáčení seriálová Lucie, která prozradila, kdo je pro ni hrdina.

„ Pro mě je to člověk, který si jde svou vlastní cestou a stojí si za svými morálními hodnotami. Je jedno, jestli to je babička, která v životě něco ustála a rozhodla se pro svoji cestu, nebo mladý člověk, který jde bránit svou zem. Být hrdinou je pro mě o překonání nějakého strachu, který v sobě máme ,“ přemýšlí herečka, která prozrazuje, že Lucie je pro ni protiúkol a je jí líto, že žádné akční scény na natáčení neprožila. „ Mrzí mě to, chodila jsem domů s hlavou, která byla trošku vygumovaná, ale tělo unavené vůbec nebylo. Takže jsem alespoň v kancelářích, kde jsme natáčeli, chodila po schodech nahoru a dolů, abych se aspoň trošku fyzicky unavila ,“ směje se.

Jan Nedbal zase přiznává, že práce kriminalisty by mu nevadila. „ Hodně by mě to zajímalo. Kriminalistika je zajímavá. Musím říct, že vlastně čím jsem straší, tím víc ,“ přiznává Nedbal, který byl z prvního dne natáčení nervózní.

„ Je to první seriál, kdy jsem tváří toho projektu. V každém záběru jsem já, v každé scéně... Je to obrovská zodpovědnost, abych to nepokazil, protože ten tlak tam je. Nikdo vám nic neřekne, ale vy to cítíte. Nebo to je možná jenom v mé hlavě, ale myslím si, že to je nějaká zdravá nervozita. Na začátku natáčení jsem byl nervózní sám za sebe, abych to nepodělal, protože kdybych v tom byl špatný, tak ten projekt mi pohřbím ,“ svěřuje se Jan Nedbal.

zdroj: FTV Prima