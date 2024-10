Španělská mutace Daystar HD odstartovala FTA na 19,2E

15.10.2024 13:08

DNES!

Španělská verze známé stanice Daystar TV začala vysílat volně ( FTA) ve vysokém rozlišení (HDTV) do celé Evropy prostřednictvím satelitního systému Astra na pozici 19,2°E.

Daystar Espaňol HD se objevil v multiplexu operátora TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales), na kmitočtu 11,377 GHz. Vysílání je poskytováno v HD ready rozlišení (1280x720p) v MPEG-4/H.264 s AC3 zvukem (192 kbit/s).

▲ Daystar Espaňol HD - záběr z příjmu stanice

Program Daystar Espaňol HD přináší pořady pro věřící, zejména pro španělsky hovořící publikum. Stanice je šířena v USA ve více než 30 milionech domácností a dostává se k více než 90 procentům hispánských domácností. Podobně se do 90% zemí střední a Jižní Ameriky dostává program Daystar Espaňol. Celosvětově do více než 50 milionů domácností a to prostřednictvím satelitu, kabelové televize, aplikace nebo webových stránek stanice.

Zajímavostí je, že stanici Daystar Espaňol nebylo doposud možné přijímat v Evropě z žádného satelitu. To se ale nyní změnilo spuštěním vysílání na pozici 19,2°E.

technické parametry - Daystar Espaňol HD:

• Astra 1L (19,2°E), freq. 11,377 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA