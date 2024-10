SkyShowtime 1 a 2 odstartovaly na A1 BG

15.10.2024 11:45

DNES!

Provozovatel placené streamovací platformy SkyShowtime spustil dva nové prémiové lineární kanály SkyShowtime 1 a SkyShowtime 2 v sítích společnosti A1 Bulgaria, která je tak první v regionu, která tyto programy nabízí.

Strategické partnerství mezi A1 a SkyShowtime se týká spuštění programů SkyShowtime 1 a SkyShowtime 2 v Bulharsku (včetně satelitní platformy A1 BG na 39°E), Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku a Severní Makedonie.

Nové lineární kanály SkyShowtime přinášejí divákům zábavu pro celou rodinu a do milionů televizních domácností s cílem poskytovat to nejlepší z Hollywoodu a skvělou místní zábavu.

Prostřednictvím SkyShowtime budou moci zákazníci A1 sledovat některé ze seriálů. Největší světové filmové trháky, nové a exkluzivní seriály a místní původní programy včetně všech pěti sezón celosvětové hitové série Yellowstone a její řady 1883 a 1923, Apples Never Fall, Douglas is Cancelled, Lioness, Mean Girls, Migration, Mission: Impossible - Dead Reckoning, Oppenheimer, Star Trek: Discovery (S1-5), The Holdovers, The Tattooist of Auschwitz, Tulsa King (S1-2), stejně jako nadcházející série Dexter: Original Sin, Landman, The Day of the Jackal, Yellowjackets (S3) a rozsáhlá řada filmů, jako je IF a Kung Fu Panda 4, spolu s Abigail, A Quiet Place: Day One, Back to Black, Monkey Man a The Fall Guy.

technické parametry - SkyShowtime 1, SkyShowtime 2:

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,309 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Conax