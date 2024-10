Prima uvede na Silvestra speciální Inkognito

18.10.2024 09:02

DNES!

O zábavu během posledního letošního večera se na televizi Prima letos postará moderátor Libor Bouček a kompletní sestava pořadu Inkognito. Silvestrovské Inkognito bude delší než obvykle a do křesel pro hádající postupně usednou všichni pravidelní panelisté, včetně Dagmar Havlové.

Ti se tentokrát budou snažit uhádnout kromě běžných i neběžných profesí hned tři tajné VIP hosty, včetně tanečníka Zdeňka Chlopčíka, kterého by před televizními obrazovkami letos zřejmě už nikdo nečekal... Silvestrovské Inkognito nabídne Prima poslední den tohoto roku v hlavním večerním vysílacím čase.

„ Existuje spousta možností, co dělat během Silvestra, ale my jsme se pokusili vytvořit unikátní televizní pořad, který by měl pobavit. Udělali jsme pro to maximum. Silvestrovské Inkognito bude téměř dvojnásobně dlouhé než to standardní a já pevně věřím, že nuda nehrozí ani na vteřinku ,“ slibuje moderátor Libor Bouček.

▲ Inkognito uvede na Silvestra TV Prima (foto: FTV Prima)

„ Základní půdorys je jasný, půdorys Inkognita, což je nejsvobodnější formát, co máme. Setkání lidí, kteří se snaží odhalit profesi a kteří se autenticky rádi vidí. Tentokrát v rozšířené verzi a s mnoha překvapeními ,“ dodává moderátor. Jedním z překvapení bude nepochybně i taneční mistr Zdeněk Chlopčík, kterého by dnes v televizi, natož v Inkognitu na Primě, čekal málokdo. Překvapený z jeho účasti byl především hádající Richard Genzer, který v televizní setkání s ním už ani nedoufal.

Do silvestrovského Inkognita dorazí kompletní sestava hádajících. Vedle Richarda Genzera pochopitelně nemohou chybět manželé Ondřej a Daniela Gregor Brzobohatí, Jakub Prachař, Adéla Gondíková, Petra Nesvačilová, Petr Švancara, Miloš Pokorný, ale také Dagmar Havlová a nová tvář, modelka Justýna Zedníková.

„ Je to Silvestr, takže závěr nemůže patřit nikomu jinému než Michalu Davidovi. Pokusím se někde v hloubi duše uložit ten pocit pracovního televizního štěstí. Jsem přesvědčený, že to lidi bude bavit, protože ta radost nebyla hraná. Dotklo se mě to, je to fakt hezký ,“ zhodnotil natáčení silvestrovského Inkognita jeho moderátor a dramaturg Libor Bouček.

Silvestrovské Inkognito si nenechte ujít v úterý 31. prosince ve 20.15 na Primě.

zdroj: FTV Prima