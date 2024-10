V iVysílání startuje první udržitelná módní soutěž Show z druhý ruky

22.10.2024 16:46

DNES!

Exkluzivně v iVysílání můžete od 22. října sledovat sedmidílný reality pořad Show z druhý ruky, kde bude postupně devět mladých účastníků bojovat o nejlepší outfit, který si vyberou v second handu. To vše ve striktně limitovaném čase.

Navíc často zasáhnou do soutěže porotci a účastníkům lehce změní pravidla hry, aby je dostali pod tlak. Jak si například poradí s výzvou obléct se na svatbu a nepoužít nic bílého?

Outfity talentovaných designerů sestavené pouze z oblečení ze second handu hodnotí tříčlenná porota složená z módní novinářky Karolíny Břinkové, greenfluencerky Natálie Pažické a návrháře Matěje Kačírka. Právě posledně jmenovaný s konceptem pořadu přišel.

▲ Udržitelná móda z druhé ruky je pro Generaci (foto: Miroslav Kučera, Česká televize)

„ Je to takové moje děťátko. Napsal jsem námět a po dvou letech se projekt díky České televizi zrealizoval. V rámci pořadu se zaměřujeme i na edukaci spojenou s udržitelností v módním průmyslu, takže je to dobře pojaté, a navíc zábavné. Vytřískali jsme z toho to nejlepší a myslím si, že diváci budou spokojeni ,“ řekl Matěj Kačírek.

Sedmidílný pořad cílí na generaci Z a mileniály, kterým je téma udržitelnosti blízké. „ Především ale chceme divákům zábavnou formou ukázat, že se mohou v second handu kvalitně obléknout a občas tam najít nějaké poklady, jako se to několikrát povedlo i nám během natáčení ,“ uvedla kreativní producentka Martina Šantavá, která společně s dramaturgyní Rebekou Bartůňkovou dala původnímu konceptu tvář a vymyslela reality soutěž Show z druhý ruky.

O co účastníci soutěží? „ Výherce se může těšit na tři ceny. Jednou z nich je finanční odměna 25 000 korun, dále pak setkání s Romanem Šolcem, který je kostýmním výtvarníkem divácky oblíbeného pořadu StarDance, jehož třináctá řada právě běží na obrazovkách České televize, a nakonec stáž u návrháře Matěje Kačírka, jenž je jedním z porotců soutěže ,“ dodala Šantavá.

zdroj: ČT