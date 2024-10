Čtvrteční evropské bitvy Plzně a Mladé Boleslavi na Sport2

21.10.2024 14:40

DNES!

Po reprezentační pauze se znovu vrací na scénu i evropské poháry. Bitvy dvojice českých týmů - Plzně a Mladé Boleslavi - nabídne v přímém přenosu stanice Sport2.

Evropská liga: PAOK-Viktoria Plzeň, 24. října od 18.45 (studio od 18.00), Sport2

Viktoria Plzeň může jít do utkání sebevědomě, nenašla přemožitele již ve dvaadvaceti po sobě jdoucích utkáních v evropských soutěžích a na svém stadionu už jedenáctkrát v řadě neinkasovala. Miroslav Koubek ví, jak nastavit tým i ve venkovních duelech, což prokázal především v minulé sezóně Konferenční ligy.

Fotbalisty Plzně ovšem čeká nesmírně kvalitní soupeř, který je momentálně na čele řecké ligové soutěže, již už v historii čtyřikrát vyhrál. S evropskými poháry má PAOK rovněž zkušenosti, v minulé sezoně došel stejně jako Viktoria do čtvrtfinále Konferenční ligy.

Důležité bude, jak si poradí Viktorka s bouřlivou atmosféru v Soluni, jejíž fanoušci patří k nejdivočejším v Evropě.

Evropská konferenční liga: Mladá Boleslav-Lugano, 24. října od 21.00, Sport2

Mladá Boleslav čeká na výhru od přelomu srpna a září, kdy nejprve zpečetila svůj postup do hlavní fáze Konferenční ligy úspěchem v souboji maďarským PAKSI a pak navázala ligovou výhrou v Teplicích. Od té doby ale marně čeká na vítězství a neuspěla ani v prvním utkání evropské soutěže v Jerevanu proti celku NOAH.

Chce-li si Mladá Boleslav udržet dobrou výchozí pozici pro postup do play-off, měla by doma trojnásobného švýcarského mistra Lugano porazit. Je jasné, že výkon proti NOAH stačit nebude. Mladá Boleslav se dostala do pohárové Evropy po dlouhé době a první zápas berme jako povinné rozkoukání. Nyní už ale není na podobná selhání čas.

zdroj: AMC