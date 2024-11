Popojedem: Spektrum Home uvede novou talk show na kolech

07.11.2024 10:17

DNES!

Populární herečky, režisér, ale třeba i návrhářka a designérka. Ti všichni se nechají svézt od řidiče a moderátora v jedné osobě, Honzy Musila, v novém pořadu Popojedem. Během jejich půlhodinové cesty dojde na humorné situace i osobnější a vážnější témata.

V prvním díle usedne na sedadlo spolujezdce herečka Vica Kerekes, premiéru má na stanici Spektrum Home v sobotu 16. listopadu od 17 hodin.

Osobnosti, které vás baví, a odpovědi, které vás překvapí. Takový je podtitul nové televizní talkshow Popojedem, která se odehrává v netradičních kulisách - v interiéru osobního automobilu. Necelá půlhodinka, během které moderátor a řidič v jedné osobě Honza Musil „taxikaří“ pro známé osobnosti mu nabízí možnost položit jim řadu zajímavých otázek “na tělo“. Známé osobnosti zpovídá svým typicky citlivým přístupem, a tak dostane i překvapivě upřímné odpovědi.

▲ Popojedem - nová show na Spektrum Home (foto: AMC)

„ Název pořadu neznamená jen to, že popojedeme autem, ale hlavně popojedeme v životě našich hostů. A co vím určitě je to, že hosté budou geniální, budou diváky bavit a myslím, že v mnohém překvapí ,“ těší se na natáčení moderátor Honza Musil.

Herečky, režisér, návrhářka i zpěvák

Hned v prvním díle do pražských ulic vyjela herečka Vica Kerekes. Rozpovídala se o svém dětství v Maďarsku, náročném příchodu do světa velké kultury, ale i o tom, proč hledá výzvy v podobě rolí, které jsou pro ni obtížné herecky zvládnout. „ Možná pak vyjde špatná recenze, ale zůstane mi ten pocit, že jsem to zkusila .“

Celkem od podzimu do jara odvysílá stanice Spektrum Home dvacet dílů, vždy v sobotu v podvečer. Na sedadlo spolujezdce tak postupně usednou zástupci filmového a divadelního řemesla, režisér Tomáš Mašín a herečka Taťjana Medvecká, nebo zpěvák Michael Foret. Milovníky záhad a triků potěší iluzionista Michal Nesveda. Fanoušci módy a designu by si neměli nechat ujít díl s první českou návrhářkou s showroomem v Pařížské ulici Zuzanou Kubíčkovou nebo ten s designérkou Annou Marešovou.

Za produkcí pořadu stojí maďarská společnost WMN, která s ním sklidila velký úspěch v Maďarsku. Formát, kdy moderátor zpovídá hosty během jízdy autem poskytuje uvolněnou neformální atmosféru, která se nabízí k otevření citlivějších a osobnějších témat, ale také přinese řadu úsměvných situací.

" Velmi nás těší pracovat společně s českým týmem AMC na adaptaci našeho nejpopulárnějšího formátu. Pracovat se všemi profesionály a takovým talentem jako je Honza Musil je skvělá profesní i osobní zkušenost. Doufáme, že si české publikum tuto unikátní talk show zamiluje stejně jako Maďaři ,“ říká Kriszta D. Toth, zakladatelka WMN a moderátorka původního maďarského pořadu Elviszlek magamma, ze kterého Popojedem vychází.

Televizní společnost AMC tak zároveň potvrzuje, že má zájem přinášet divákům stále více originálních českých pořadů.

Pořad Popojedem je další novinkou v programovém schématu televize Spektrum Home, která potvrzuje její přerod na stanici rodinné zábavy. V podzimním programu tak vedle tradičních pořadů o renovaci domovů jako jsou populární Property Brothers nechybí ani zábavné soutěže pro všechny věkové kategorie Amerika má talent, Lego Masters nebo Pevnost Boyard. Napínavé příběhy pak nabízí oblíbený seriál Doktor Martin i detektivky podle Agathy Christie.

Popojedem, talk show na kolech s Honzou Musilem, vysílá televizní stanice Spektrum Home každou sobotu od 17 hodin.

zdroj: AMC