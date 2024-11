ČT: Štědrovečerní pohádka Tři princezny

06.11.2024 10:26

DNES!

Sváteční program České televize začne už 1. prosince na ČT1 přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Tři princezny a vstup do nového roku diváci oslaví s osobnostmi české hudební scény v zábavním pořadu Muzikálová noc plná hvězd.

„ Vánoční svátky jsou obdobím, které nás všechny spojuje, časem plným radosti, lásky a společně prožívaných tradic. Právě tradice během tohoto kouzelného období spojují celé generace, stejně tak jako kultovní pohádky a filmy, u kterých se každý rok setkávají rodiny a svou nadčasovostí dokážou bavit malé i velké. Jsem hrdý na to, že se vysílání České televize stalo neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry ve většině domácností v naší zemi. Letos má Česká televize nachystané tři premiérové pohádky, filmové klasiky a samozřejmě i plno kulturních zážitků od přímých přenosů až po mše a bohoslužby. Těší mě, že pohádky České televize jsou oblíbené nejen u nás. V posledních letech se podařilo prodat naše vánoční pohádky do mnoha zemí a šířit tak kouzlo českých Vánoc i za hranice ,“ zmiňuje generální ředitel Jan Souček.

▲ Tři princezny (foto: Pavla Černá, Česká televize)

Letošní výpravná štědrovečerní pohádka připomene sílu a důležitost sourozeneckého pouta. Tři princezny v podání Doroty Šlajerové, Josefíny Markové a Sáry Černochové se vydají zachránit své království. „ Jednotlivé klasické motivy a prvky jsme se snažili trochu pootočit. Charakter princezen určil styl celé pohádky - je dynamický, dravý a poměrně odvážný ,“ přibližuje atmosféru příběhu režisér Tomáš Pavlíček. Kreativní producentka Kateřina Ondřejková doplňuje: „ Princezny Sofie, Leona a Flóra nejsou postavy, které musí někdo ochraňovat, zachraňovat nebo vysvobozovat. Jsou to sebevědomé hrdinky, které společně překonávají četné výzvy, aby zachránily své království před temnou hrozbou královny Mortany .“ Dále diváci v pohádce uvidí Josefa Trojana v roli prince Felixe nebo Kláru Melíškovou a Michala Isteníka jako královnu Mortanu a jejího komořího.

Již tradičně uvede Česká televize na Boží hod duálně vysílanou československou koprodukční pohádku. V příběhu o dospívání a rodinných vztazích si zahrála také řada českých herců pod vedením režiséra Jakuba Machaly, který prozrazuje motiv, jenž se promítl i do názvu pohádky - Čarovné jablko: „ Jablko v pohádce symbolizuje dobro, spravedlnost a svobodu. Tak jako se pohádkové čarovné jablko a jeho dobrá moc dědí z generace na generaci, tak i my dědíme a předáváme dál hodnoty, na kterých by měla stát naše společnost .“

▲ Čarovné jablko (foto: Česká televize)

Režie v pořadí deváté pohádky pro neslyšící se opět ujal Ivo Macharáček se scenáristou Michalem Čunderlem. Tentokrát diváky přenese do říše čar a kouzel a nabídne plno vizuálních efektů. „ Hlavní linkou je příběh dvou kouzelnických sourozenců, kteří jsou právě ve fázi mezi dětstvím a pubertou, mají různé rozepře, ale když jde do tuhého, dokážou se spojit a najít vzájemnou podporu a porozumění. Letos je novinka v tom, že hlavní hrdinové jsou děti. Dlouho se s dětskými hrdiny nepracovalo a v pohádkách pro neslyšící téměř vůbec ,“ vysvětluje Ivo Macharáček. Čarodějnickou pohádku uvede druhý program ČT na Štědrý den odpoledne.

Během adventu pomůže Česká televize již po čtyřiatřicáté čtyřem vybraným neziskovým organizacím díky Adventním koncertům. Ty se letos poprvé uskuteční i mimo Prahu. Kromě již tradičních z Břevnovského a Strahovského kláštera se diváci mohou těšit na živý přenos z děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Letošními patrony jsou Josef Kvasnička, Aleš Zbořil, Darja Stomatová a Petra Eliáš Voláková. První koncert odvysílá ČT1 v neděli 1. prosince.

Duchovní Vánoce s ČT2

Druhý program České televize uvede nejen hvězdně obsazené zahraniční snímky jako Tři mušketýři, Bídníci nebo filmová série Fantomas, ale také mše a bohoslužby. Kromě adventní bohoslužby 1. prosince nebude chybět ani ta půlnoční na Štědrý den. O den později divákům popřeje z obrazovek sám papež František z Vatikánu při přenosu tradičního požehnání Urbi et orbi.

Sváteční kulturní zážitky na ČT art

Na ČT art čeká diváky mnoho premiér od koncertů či filmových portrétů slavných osobností až po dokumenty o českých i zahraničních scénách. Kulturní program odvysílá 22. prosince přímý přenos koncertu Tisíc hlasů adventu, na kterém vystoupí v Obecním domě k Roku české hudby a 200. výročí narození Bedřicha Smetany na tisíc účinkujících nejen se sborovými skladbami české a evropské hudby, ale také těmi známými vánočními. Na Nový rok nebude chybět ani přímý přenos Novoročního koncertu České filharmonie.

Zábava i tradice s dětskými hrdiny ČT :D

Během adventu se koledami rozezní i ČT :D, a to v pořadu Zpívejte s námi. O prázdninách se děti pobaví dobrodružstvím šmoulů v příběhu Šmoulí Vánoce, novými díly Prasátka Peppy i filmem Kocour v botách. Každý večer před spaním na ně bude čekat večerníček Pučálkovic Amina. Mimo to na obrazovce ožije český lidový betlém od malíře Josefa Lady s hudebním doprovodem České mše vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby v animované České mši vánoční.

Vánoce v iVysílání

Nadílka nemine ani on-line svět České televize - v iVysílání bude exkluzivně uveden švédský rodinný film Ronja, dcera loupežníka. A pro ty, kteří chtějí na chvíli uniknout vánočním programům, také oceňované britské kriminální drama Na příjmu v hlavní roli s Martinem Freemanem. Na domovské stránce pak bude připravený výběr To nejlepší z iVysílání. Jedná se o balíček třiadvaceti populárních pořadů z produkce České televize a čtrnácti nejsledovanějších zahraničních pořadů v iVysílání za rok 2024.

Oslavy nového roku s ČT

Výborná SHOW na ČT1 s Jaroslavem Duškem, Kristýnou Badinkovou Novákovou a Janem Hřebejkem zahájí poslední večer v tomto roce. Poté přinese zábavu i vědecké pokusy tradiční silvestrovský díl pořadu Zázraky přírody s Martou Jandovou, Pavlem Nečasem, Vojtěchem Bernatským a Alešem Cibulkou. Proud silvestrovské zábavy bude pokračovat ve Všechnopárty s Miroslavem Donutilem, Osmanym Laffitou a Pokáčem. Náležitý vrchol večera a radostný vstup do roku 2025 zajistí Muzikálová noc plná hvězd, ve které zazní to nejlepší z českých a světových muzikálů. Moderátoři večera přivítají slavné hosty: Helenu Vondráčkovou, Moniku Absolonovou, Hanu Holišovou, Jana Cinu, Báru Basikovou, Romana Vojtka a mnoho dalších.

zdroj: ČT