NOW XMAS - vánoční klipový kanál odstartoval

07.11.2024 16:40

DNES!

Provozovatel skupiny hudebních televizních kanálů pod značkou NOW i pro letošní předvánoční období přichystal divákům pop-up stanici NOW XMAS. Program se vysílá na pozici NOW 90s & 00s, který tak dočasně nevysílá.

NOW XMAS se aktuálně zaměřuje na nejkrásnější období v roce - vánoční svátky. Divákům přináší videoklipy s vánoční a zimní tematikou. Cílem krátkodobého rebrandu stanice je přilákat diváky na speciální vysílání a zadavatele reklam na možnost oslovit diváky speciální nabídkou produktů a služeb.

▲ NOW XMAS - záběr z příjmu stanice

Stanice NOW XMAS vysílá ze silného evropského paprsku družice Astra 2G. Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.

Pop up kanály vznikají ve Velké Británii poměrně často. Televizní diváci - zejména FTA programů - je mají nejvíce spojené s vánočním obsahem.

technické parametry - NOW XMAS (dříve NOW 90s & 00s):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,567 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA