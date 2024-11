Prima nabídne Vánoce s filmovou klasikou i řadou premiér

18.11.2024 14:41

Ve vánoční nadílce na Primě nebude chybět nic, co mají diváci rádi. Pohádky, romantické filmy i zábavné show - premiérové i ty osvědčené. Čeká je Pretty Woman, Sám doma, ale také Wes Anderson a Borat. Diváci se mohou těšit na české televizní premiéry snímků Zatmění, Jedna noc či pokračování úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase 2.

Ze zahraničních titulů to budou Seveřan nebo Cesta do Ameriky 2. Na platformě prima+ se poprvé objeví minisérie Alice Nellis a Jiřího Havelky Náhradníci.

Stanice Prima

V prosinci je pro diváky připravena pořádná dávka českých filmů. Hlavní vysílací čas obsadí v předvánočním týdnu snímky Bezva ženská na krku (15. prosince), Špindl (16. prosince), Po čem muži touží (17. prosince), Ženská na vrcholu (18. prosince) a Pohádky pro Emu (19. prosince). Po svátcích pak Karlu Rodenovi vstoupí do života Indián (27. prosince), o den později se v premiéře představí Gump - jsme dvojka, následovaný velkofilmem Jan Žižka.

V programu stanice nebudou chybět ani dramatičtější snímky. Na obrazovkách se poprvé představí Zatmění (7. prosince), ve kterém bude každý z trojice mužů mít své důvody, proč hromadnou autonehodu nehlásit na policii. Pro některé z nich to však může mít tragické následky. Výjimečná premiérová Jedna noc (23. prosince) pak představí Adama Ernesta a Vandu Chaloupkovou, prožívající nejtěžší zkoušku svého společného života.

Ochuzeni ale nebudou ani milovníci zahraničních snímků. Těm se dostane hned několika premiér. Na návštěvu mezi vikingy je pozve Seveřan (8. prosince), do nebezpečného světa mezinárodní špionáže Budapešť v plamenech (15. prosince) a na cestu odplaty Mise pomsty (21. prosince). První večer nového roku pak bude patřit hned dvěma filmům nominovaným na Oscara - Eddie Murphy se ukáže v pokračování legendární Cesty do Ameriky 2 a svůj návrat na obrazovky představí i Boratův navázaný telefilm.

Chybět nemohou samozřejmě ani pohádky, kterým budou zasvěceny nejen vánoční svátky, ale i řada dalších večerů. Milované princezny budou na diváky čekat vždy od 20.15. První bude hraná Popelka z dílny Walt Disney Studios z roku 2015 s Lily Jamesovou v hlavní roli (14. prosince), následovat ji bude Kráska a zvíře (21. prosince) s Emmou Watsonovou. Dorazí i Princezna zakletá v čase (22. prosince), a to včetně svého pokračování Princezna zakletá v čase 2 (29. prosince), stále milovaná Šíleně smutná princezna (27. prosince) i oblíbených Sedmero krkavců (30. prosince).

Připraveny jsou také speciály populárních pořadů z vlastní tvorby skupiny Prima. Hned tři netradiční díly přinese v prosinci Máme rádi Česko. První bude věnován padesátinám šarmantního primáckého moderátora a olympionika Romana Šebrleho, další zavede diváky na koncert kapely Chinaski a poslední bude samozřejmě vánoční. Na Silvestra se o zábavu postarají speciální díly Inkognita a Partičky - v té se navíc objeví vítěz druhé řady improvizační show Partička - Nová krev.

V pondělí 23. prosince naladí diváky na sváteční pohodu Pretty Woman. Štědrý den pak bude na stanici Prima patřit hlavně pohádkám a vánočním snímkům jako Krakonošův poklad, Tajemství vánočního jmelí, Lízin let do nebe, Kouzelný měšec, Když draka bolí hlava, Hrátky s čertem nebo premiéře nového zpracování klasického pohádkového příběhu Princezna na hrášku. A večer? Někdo si možná bude po náročném dni přát být alespoň chvíli Sám doma, někoho bude spíše lákat Cesta do Ameriky.

Nejinak tomu bude 25. prosince s filmy O trpaslíku Nosovi, Rolničky, kam se podíváš či Lízino štěstí. V premiéře diváci navštíví Ledové království II a vyzkouší si, jaké to je být Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, čekat je bude i Skála s Nicolasem Cagem a Seanem Connerym. Na druhý svátek vánoční si oddechnou u Garfielda, klasiky Madla zpívá Evropě i pohádek Pyšná princezna a Princ a Večernice, aby byli večer připraveni v premiéře tasit Všechny staré nože.

prima+

Streamovací platforma prima+ skrývá pro každého něco po celý rok. V prosinci ale přidá pár zásadních nových kousků. Exkluzivně zde budou 13. prosince uvedeni Náhradníci - nový seriál o složitých cestách k rodičovství s Janou Plodkovou a Kryštofem Hádkem v hlavních rolích, pod režijní taktovkou Alice Nellis a Jiřího Havelky.

V předvánočním čase bude prima+ diváky ladit na tu správnou pohodovou atmosféru prostřednictvím speciálního výběru vánočních filmů, jako jsou Vánoce s princem: Královský potomek, Vánoční příběh, Tajemství vánočního dopisu nebo Čokoládové Vánoce. Ti nejmenší si pak (nejen) během vánočních prázdnin mohou vybírat z dalších nově přidaných titulů - Tlapková patrola dorazí se svou druhou sérií, nové díly přinese i Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, SpongeBob v kalhotách, želvy Ninja nebo Tučňáci z Madagaskaru.

V nabídce bude také nezbytná vánoční klasika jako Tři oříšky pro Popelku, Šíleně smutná princezna, Honza málem králem, Princezna se zlatou hvězdou, Hrátky s čertem, Pyšná princezna, Tři bratři, Jak se budí princezny, Nejkrásnější hádanka, Byl jednou jeden král, S tebou mě baví svět, Sněženky a machři, Anděl na horách, Vánoční Kameňák, Špindl nebo Ženská na vrcholu. Na konci prosince pak služba nabídne premiéru filmu Gump - jsme dvojka.

Po diváckém úspěchu detektivní hry Zrádci uvede prima+ v předpremiérách hned dvě její zahraniční verze. Zda vyhrají věrní, nebo zrádci, tak budou diváci moci sledovat v sériích Zrádci Velká Británie a Zrádci USA.

Prima COOL

Na Prima COOL si diváci bez problémů stopnou oblíbené Taxi 5, které tam premiérově zamíří (4. prosince), chybět nebudou ani oblíbené COOLtovní movies. Na obrazovky se vrátí také kultovní seriál o upírovi, kterému bylo vráceno svědomí - Angel (od 12. prosince). Ještě před začátkem prosince pak na obrazovky dorazí i zahraniční verze úspěšné detektivní hry Zrádci. Od 25. listopadu nejprve pozve soutěžící do svého hradu na Skotské vysočině v britské verzi moderátorka Claudia Winklemanová, následně se diváci mohou těšit i na americkou a australskou verzi pořadu.

Prima MAX

Ani na Prima MAX se nešetřilo premiérami, takže si diváci užijí záchranu letadla v rámci 97 minut (3. prosince), akční a neohrožené Vdovy nominované na ceny BAFTA (4. prosince), oscarový snímek Země nomádů (9. prosince) a Francouzskou depeši Liberty, Kansas Evening Sun Wese Andersona s hvězdným obsazením, která získala nominaci na ceny BAFTA a Zlatý globus (30. prosince). Zkazit všem Vánoce se (ne)úspěšně pokusí dva dny před Vánocemi Grinch.

Prima KRIMI

Zločinci si nedají pohov ani v čase svátečním, a nad Prima KRIMI se tak od Mikuláše budou každý všední den vznášet Stíny smrti. Diváci se na ně mohou těšit od prvního dílu, v novém roce pak kanál nabídne i premiérové epizody 4. a 5. řady seriálu.

Prima LOVE

Všem milovnicím romantiky i v pochmurném podzimním počasí dokonale vykreslí sluncem zalitou Itálii Barvy Palerma. Na zamilovaný i divoký jih je detektiv Francesco Demir v podání pohledného Cana Yamana zve už od začátku listopadu, od 14. prosince však každou sobotu a neděli nabídne Prima LOVE premiérové díly druhé série seriálu, ve kterých se Viola konečně dozví, kdo je její otec, a hlavní hrdinové si možná konečně přiznají, že chtějí být více než jen kolegové. Seriál nabídne v desetidenních předpremiérách pro nedočkavé i prima+.

Prima ZOOM

Prima ZOOM přinese v prosinci premiéry několika zajímavých dokumentárních seriálů. Diváci se dočkají netrpělivě očekávané sedmé série, ve které se ukážou ještě epičtější Kapří monstra VII (od 6. prosince). Historický dokumentární seriál Jeruzalém: Město víry a sváru (od 7. prosince) odvypráví příběh jednoho z nejrozporuplnějších a nejkontroverznějších míst v dějinách lidstva. Dobrodružný cestopisný seriál Pěšky po světě (od 12. prosince) pozve na výpravu po nejlepších stezkách, které křižují naši okouzlující planetu. Na rekonstrukci jedné z nejznámějších světových památek po ničivém požáru se zaměří Vzkříšení katedrály Notre-Dame (od 14. prosince). Na mrazivě vzrušující expedici do nejvíce nehostinných, a zároveň nejvíce okouzlujících míst na jižní polokouli pozve Expedice Antarktida (od 22. prosince). A od Silvestra se vědci a badatelé ze všech koutů světa budou snažit odhalit největší záhady lidstva - Mýty: Největší záhady lidstva III.

Prima SHOW

Na Prima SHOW nebude o zábavu nouze ani v zimě. Příznivci reality show zaplesají nad novou sérií pořadu Mistři šokujících proměn II (od 1. prosince). Na konci roku pak odstartují premiérové díly Prostřeno s šéfkuchaři (od 30. prosince), které představí vybranou mezinárodní kuchyni od těch nejlepších šéfů z britských restaurací.

CNN Prima NEWS

CNN Prima NEWS má pro své diváky i během vánočních svátků připraven bohatý program. Na televizních obrazovkách diváci nepřijdou žádný den o HLAVNÍ ZPRÁVY, včetně speciálního vydání na Štědrý den, a navíc se mohou těšit na sváteční speciály svých oblíbených pořadů, jako jsou KRIMI Vánoční speciál, Vánoční INTERVIEW nebo sváteční vydání SHOWTIME. Součástí programu budou také tři velké speciály: Kalendář novinek 2025, Rok v Česku a Rok ve světě, které shrnou klíčové momenty uplynulého roku a pomohou se divákům zorientovat v tom, co je v roce 2025 čeká. Pořad Vánoce v Česku, který vzniká ve spolupráci s krajskými reportéry, pak vezme diváky na exkurzi po těch nejkrásnějších vánočních stromcích na náměstích českých měst a vesnic.

zdroj: FTV Prima