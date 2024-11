Česká stanice OK TV přerušila vysílání

16.11.2024 15:29

DNES!

Nová česká stanice OK TV, která zahájila zkušební vysílání v květnu letošního roku, přerušila svoje vysílání a to jak v pozemním vysílání (DVB-T2 multiplex 24), tak i v OTT platformách.

V OTT platformách se nyní vysílá statická obrazovka složená z loga stanice bez jakýchkoliv detailů k přerušení vysílání. Zajímavostí je, že na oficiálních stránkách stanice není žádné vyjádření provozovatele k pozastavení vysílání.

▲ OK TV - záběr z příjmu stanice

OK TV přerušila vysílání po zákulisních sporech. Licenci pro provoz stanice OK TV měl nedávno odvolaný ředitel stanice, který se následně rozhodl vrátit licenci RRTV. Společnost za OK TV požádá o licenci novou, která ji umožní opět vysílat. Regulátor může rozhodnout o nové licenci již v příštím týdnu, eventuálně na některém z dalších zasedání. Vše bude záležet, zda subjekt podal žádost o licenci včas a splňuje všechny požadavky pro udělení licence.

OK TV od svého spuštění běžela ve zkušebním režimu. V poslední době své pořady reprízovala. Největší televizní operátoři tuto stanici do své nabídky nezařadili.