Skylink uvádí filmovou sérii Has Fallen

15.11.2024 12:08

DNES!

Ještě než se začnou televizní programy plnit pohádkami a vánočními filmy, přijdou si na své všichni milovníci akce, divokých přestřelek a dramatických situací. Česko-slovenská internetová satelitní televize Skylink zahájí prosinec uvedením akční série Has Fallen.

Na kanálu FilmBox se objeví oblíbený film Pád bílého domu, CANAL+ Action bude vysílat pokračování Pád Londýna a zbrusu nový seriál z produkce CANAL+ Pád Paříže. Filmy i seriál budou k dispozici také na streamovací službě CANAL+.

Pád bílého domu (Olympus Has Fallen)

První titul z oblíbené série Has Fallen, odstartoval příběh o ochraně nejvýznamnějších světových metropolí. Film představuje bývalého agenta tajné služby Mikea Banninga (Gerard Butler). Ten musí čelit své minulosti, když teroristé napadnou Bílý dům a unesou prezidenta (Aaron Eckhart). Banning, uvězněný uvnitř prezidentského sídla, se stává poslední nadějí na záchranu hlavy státu i celého národa. Série je známá tím, že Gerard Butler se zásadně nenechává zastupovat kaskadéry, což dodává scénám autentický a intenzivní náboj. Tento napínavý akční thriller bude vysílán 5. prosince ve 20:00 na FilmBoxu, který je součástí portfolia televizních kanálů SPI International. FilmBox je kanál, který přináší zábavný obsah pro široké publikum, včetně hollywoodských filmů, oblíbených evergreenů, populárních seriálů a místní produkce.

▲ Pád Paříže (foto: Urban Myth Films (Bristol) Ltd. - Millenium IP, INC - CANAL+)

Pád Londýna (London Has Fallen)

Ve druhém snímku populární akční série se děj přesouvá do Londýna, kde se právě koná pohřeb britského premiéra. Smuteční událost se však záhy změní v koordinovaný teroristický útok na světové lídry, britskou metropoli zachvátí plameny a celý západní svět, jak ho známe, se během okamžiku ocitne v nebezpečí. Mike Banning opět zasahuje, aby ochránil prezidenta a odvrátil globální katastrofu. Film můžete sledovat na programu CANAL+ Action 6. prosince ve 20:05.

Pád Paříže (Paris Has Fallen)

Zcela nový osmidílný originální seriál z produkce CANAL+, který je spin-offem filmové série, nás přenáší do ulic Paříže. Když teroristická skupina vedená Jacobem Pearcem (Sean Harris) pronikne na společenskou událost, které se účastní francouzský ministr obrany, ochranka Vincenta Taleba (Tewfik Jallab) spojí své síly s agentkou MI6 Zarou Taylorovou (Ritu Arya). Společně odhalují temný plán, který zahrnuje mnohem víc než útok na jednoho politika. Seriál, na kterém se - stejně jako na filmech - jako výkonný producent podílel i Gerard Butler, nabídne dramatické situace, napínavé zvraty a boj o záchranu Paříže a udrží vás v napětí až do poslední minuty. První epizoda bude mít premiéru na CANAL+ Action 6. prosince ve 21:45.

Streamovací služba CANAL+

Zákazníci Skylinku mohou zmíněné filmy ze série Has Fallen sledovat na streamovací platformě CANAL+ společně s novým seriálem Pád Paříže. Tato služba umožňuje vychutnat si filmy a seriály kdykoliv, kdekoliv a zcela bez reklam.

zdroj: CANAL+