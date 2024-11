Talkshow Jana Krause slaví dvacet let

14.11.2024 10:21

DNES!

Jan Kraus se se svou talkshow pohybuje na televizních obrazovkách už neuvěřitelných dvacet let. Živé natáčení se postupně uskutečnilo ve třech divadlech - Ponec, Archa a Bez Zábradlí.

Dvě červené pohovky nabídly za dobu vysílání během 821 dílů místo 2549 hostům. Rekordní počet osmi lidských hostů v jednom dílu padl 29. května 2024. Pokud započítáme všechny živé tvory, pak by to byl 22. květen 2024 - sedm osob a čtyři psi. Mezi ty, kteří se v pořadu objevili nejčastěji, patří Monika Absolonová, Simona Krainová, Jiří Mádl, Anna K., Lucie Bílá, David Koller, Richard Krajčo a Jakub Prachař.

Jan Kraus se svou show zavítal během let kromě Prahy a Ostravy i do zahraničí - na Slovensko, do Itálie (Milán), Anglie (Londýn) a USA (v New Yorku místo pana Odvárky seděl v hledišti Miloš Forman, který si mj. nechával posílat každý natočený díl). Stálice televizní zábavy - Jan Kraus, jak ho znáte a máte ho rádi - v úspěšném formátu založeném na nečekaných rozhovorech, aktuální hosté a témata bez cenzury. Ta nejlepší late night show pokračuje premiérově každou středu večer na Primě.

▲ Show Jana Krause slaví 20 let (foto: LUKAS NEASI, FTV Prima)

Premiéru speciálního a překvapivého dílu Show Jana Krause uvidíte ve středu 20. listopadu ve 21.40 na Primě. Tento díl bude nečekaný i pro moderátora Jana Krause, který netuší, jací hosté usednou k němu na pohovku. Prozradíme, že jich bude hodně.

Právem se late night talk show říká „královský formát“. Kouzlo této show spočívá v tom, že vedle známých osobností uvádí i ty zcela neznámé až bizarní. Vedle prezidenta nebo ministra tak může usednout „Vinnetou“ nebo pornoherečka, vedle špičkového herce bezdomovec. Pořad navíc představuje divákům spoustu skvělých lékařů, vědců, sportovních hrdinů, ale i obyčejných lidí. A stále je koho představovat - Česko i Slovensko mají naštěstí spoustu osobností, které stojí za to v pořadu představit. Nebo je možné se podívat na to, jak se změnily třeba za deset let.

Jan Kraus působení své show shrnuje: „ Dvacet let je na TV show dost, tedy zejména v komerční televizní stanici, kde si vás nikdo pro něžný ani pokorný úsměv držet nebude. Dělat dvacet let televizní pořad ve studiu nebo s komparzem je na úrovni pokročilého trestu. Ale v divadle, před regulérními diváky, pokud přijdou, je to adrenalin a zábava! A krásných dvacet let! “

Jedinečnost formátu tkví také v jeho aktuálnosti - natáčení před živým publikem v divadle se objeví hned druhý den na televizní obrazovce. Baví vás nejen známí a zajímaví hosté, ale také břitký humor pohotového i obávaného moderátora. A samozřejmě nemůže chybět živý maskot a skutečný živý člověk pan Odvárka, který za dvacet let chyběl ze všech natáčení jen čtyřikrát.

Kreativní producentka a hlavní dramaturgyně Simona Matásková doplňuje: „ Mám obrovské štěstí, že můžu dvacet let dělat něco, co mě baví, s člověkem, který mě dokáže i v těch nejtěžších chvílích rozesmát. Nedávno jsem si uvědomila, že mám díky Honzovi obrovskou svobodu, nejen v pracovním, ale i v soukromém životě. Uvolněte se, prosím i Show Jana Krause, to je moje srdeční záležitost. Popravdě - někdy si říkám, že je až s podivem, že mi za těch dvacet let nepřeskočilo. Každý týden vymyslet, natočit, schválit, odvysílat. A mít stále tu ambici bavit, hledat, překvapovat. Hosté jsou skvělí pořád a pořád budou. Někteří za tu dobu, co vysíláme, vyrostli. Nedávno u nás byla například Chili a my byli nadšeni, jak je neuvěřitelně zábavná. To je radost ohromná. A já jsem pyšná na to, kolik skvělých lidí v Česku i na Slovensku máme .“

Na Facebooku má profil pořadu skoro 90 tisíc sledujících a na Instagramu sleduje Jana Krause 121 tisíc lidí. Kanál Show Jana Krause na YouTube zaznamenal za dobu své existence více než 500 mil. zhlédnutí. Nejsledovanější jednotlivý rozhovor na YT je s pornoherečkou Angel Wicky - 3,5 mil. zhlédnutí.

zdroj: FTV Prima