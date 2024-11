Televizi OK TV hrozí zánik

13.11.2024 11:40

DNES!

Česká hudební a lifestylová televize OK TV, která začala vysílat teprve v květnu letošního roku, by mohla za několik dní ukončit své vysílání. Případný konec OK TV je součástí zákulisních sporů.

V minulých dnech byl ze své funkce ředitele a jednatele OK TV odvolán Jan Hloch a to kvůli údajnému obtěžování a šikaně podřízených. Jana Kaiserová, nová jednatelka k tomu portálu Blesk.cz uvedla, že vyhazov souvisí s neplněním očekávaných výsledků a zadaných úkolů.

„ Pan Hloch učinil kroky, které by mohly vést k zastavení vysílání! Bez jakéhokoli varování a snahy dál jednat zaslal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání žádost o vrácení licence pro vysílání jakožto její držitel ,“ sdělil portálu Blesk.cz mluvčí OK TV René Kekely.

Vysílání má skončit 16. listopadu 2024 a to minutu po půlnoci. O novou vysílací licenci požádala servisní organizace OK TV. Požadavkem subjektu se bude zabývat RRTV na svém některém z příštích zasedání. Nejbližší se uskuteční až 19. a 20. listopadu 2024 - tedy po plánovaném zastavení vysílání.

OK TV vysílá celoplošně na klasickou pozemní anténu v rámci Vysílací sítě 24 (multiplex 24) u operátora Digital Broadcasting. Program je také v nabídce menších kabelových a OTT operátorů. Největší poskytovatelé televizních služeb program do své nabídky zatím nezařadili.