28,2E: Food Network a Really se přesunuly z UK do EU paprsku

12.11.2024 14:51

DNES!

Tři televizní kanály společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) - jmenovitě Food Network Ireland, Really Ireland a HGTV +1 UK skončily v britském paprsku na pozici 28,2°E.

Všechny tři uvedené stanice jsou nyní volně ( FTA) šířeny do celé Evropy prostřednictvím silného evropského paprsku družice Astra 2G na stejné pozici. O zahájení testů distribuce do Evropy jsme již na webu parabola.cz psali. Nyní je stěhování z UK do EU beamu dokončeno.

▲ Food Network Ireland - záběr z příjmu stanice

Rozšíření distribuce programů do Evropy potěší diváky u nás, kteří mohou tyto volné programy nyní přijímat s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) spolu s mnoha dalšími kanály z britských ostrovů.

▲ Really Ireland - záběr z příjmu stanice

Tyto tematické programy se vysílaly přes satelit FTA a doposud omezeně jen přes UK spot beam. Samotný příjem těchto volných stanic byl proto mimo britské ostrovy na většině území Evropy značně komplikovaný. Někde i nemožný. To se ale nyní změnilo.

technické parametry - Food Network Ireland, Really Ireland, HGTV +1 UK:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,597 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

původní technické parametry - Food Network Ireland, Really Ireland, HGTV +1 UK (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA