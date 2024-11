CANAL+ dotočil seriál Moloch, druhý projekt vlastní tvorby v ČR

12.11.2024 13:48

Natáčení akčního politického thrilleru Moloch skončilo 9. října na Ukrajině. Ambiciózní seriál s Miroslavem Donutilem, Janem Révaiem a polskou herečkou Elizou Rycembel v hlavních rolích vzniká podle scénáře Štefana Titky v režii Lukáše Hanuláka pod labelem CANAL+ Original.

První ukázku odhalili producenti již v říjnu na televizním trhu MIPCOM v Cannes 2024.

▲ Seriál Moloch (foto: Anna Belková)

Třídílný politický thriller Moloch se odehrává v současném světě vysoké politiky a tajných služeb ve střední Evropě. Po šokujícím pokusu o atentát na prezidenta České republiky se uznávaný investigativní novinář Martin Braun pouští do pátrání s mladou nezávislou online vyšetřovatelkou Juliou, aby odhalili politické kauzy, které sahají také do nedávné minulosti. Pátrání je zavede až na současnou válkou zmítanou Ukrajinu.

„ Pro náš druhý projekt jsme zvolili atraktivní žánr politického thrilleru, který nyní ve světě velmi rezonuje. CANAL+ je v České republice jedinou zahraniční platformou, která se věnuje vlastní tvorbě ,“ podotýká producentka projektu Lada Dobrkovská a dodává: „ Moloch svým námětem i vysokou produkční hodnotou odpovídá našemu záměru přinášet inovativní a aktuální obsah s důrazem na kvalitu seriálové tvorby. Závěrečná část natáčení na Ukrajině byla pro produkci velkou výzvou .“

„ Příběh se odehrává také v Kyjevě a na několika konkrétních místech zasažených válkou. Točit přímo na Ukrajině pro nás bylo klíčové pro to, abychom příběhu dodali autenticitu ,“ říká režisér Lukáš Hanulák. „ Pro velkou část místního štábu bylo natáčení Molochu po dlouhé době pracovní příležitostí a pro mě osobně to byl velmi silný zážitek ,“ dodává Hanulák.

▲ Seriál Moloch (foto: Anna Belková)

Producent Vratislav Šlajer doplňuje: „ Při dodržení všech bezpečnostních opatření proběhlo natáčení na Ukrajině skvěle, měli jsme ten nejlepší štáb. Několikrát za den i noc se vám nad hlavou rozhouká siréna ohlašující raketový nebo dronový nálet, natáčení je přerušeno, štáb musí na čas do krytu, ale po opadnutí rizika se pokračuje. Ukrajina je zmítaná válkou, ale snaží se žít dál. Nesmíme na ni zapomínat. Po této zkušenosti můžu spolupráci s ukrajinskými filmaři jen doporučit, je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat .“

Před dokončením na Ukrajině probíhalo natáčení seriálu necelé tři měsíce v Čechách - v Praze a okolí, Jablonném nad Vltavou a Ústí nad Labem - a na Slovensku. „ Moloch mohl díky CANAL+ a podpoře Eurimages vznikat v nadstandardních produkčních podmínkách. Věřím, že se minisérie může stát mezinárodní událostí ,“ dodává producent Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut. Producenti představili první ukázku na jednom z největších mezinárodních televizních trhů MIPCOM v Cannes.

Na Ukrajině provázel filmaře také český investigativní novinář Ondřej Kundra, který se tématu tajných služeb, mezinárodní bezpečnosti a situace na Ukrajině dlouhodobě věnuje. Kundra se projektu účastnil jako odborný poradce. Jan Révai, který ztvárnil postavu novináře Martina Brauna, volně inspirovanou právě Ondřejem Kundrou, popisuje spolupráci jako intenzivní.

„ Celý tvůrčí proces probíhal s nadšením a velkým nasazením. Samotné natáčení na Ukrajině dodalo příběhu neskutečnou autenticitu. Bylo velmi náročné pohybovat se ve válečné zóně a zároveň fascinující mít možnost točit za přítomnosti novináře a poradce Ondřeje Kundry přímo na místě, které zná ,“ komentuje natáčení herec. „ Ze scénáře Štefana Titky jsem byl od první chvíle nadšený, přečetl jsem ho jedním dechem. Spolupracovat s Miroslavem Donutilem a Elizou Rycembel bylo zcela výjimečné ,“ doplňuje.

Eliza Rycembel je talentovaná polská herečka, která na sebe upoutala pozornost ve snímku nominovaném na Oscary Corpus Christi. Vedle tří hlavních protagonistů se představí další české herecké osobnosti Klára Issová, Andrea Mohylová, Beáta Kaňoková, Ivana Andrlová, Barbara Lukešová, Martina Jindrová, Jiří Chadraba, Vladimír Kratina nebo David Matásek.

Projekt vzniká pod značkou CANAL+ Original v koprodukci se společnostmi Bionaut (CZ) a Raketa (SK). Natáčení minisérie Moloch začalo 22. července v České republice a skončilo 9. října na Ukrajině. Premiéra je plánována na streamovací platformě CANAL+ v České republice a na Slovensku v roce 2025.

zdroj: CANAL+