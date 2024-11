ČT přidá další představení StarDance Tour 2025

11.11.2024 16:19

DNES!

Jen pár hodin po spuštění prodeje vstupenek na historicky první turné StarDance byla vyprodaná představení v Karlových Varech, Pardubicích, Liberci, Brně a Ostravě. Předprodej na poslední zastávku, tedy do pražské O2 Areny, začne v sobotu 16. listopadu.

Zájem fanoušků o možnost vidět naživo mimořádně oblíbenou televizní taneční show, jejíž aktuální třináctá řada je v polovině a kraluje sledovanosti sobotních večerů, byl tak velký, že systém prodejce vstupenek v sobotu v noci dočasně kolaboval. Česká televize už začala s majiteli multifunkčních arén jednat o odpoledních přestaveních, která by ve zveřejněných městech a termínech předcházela těm vyprodaným večerním. O přidaných show se zájemci dozví na webu stardancetour.cz.

▲ Moderátoři StarDance Tour (foto: Česká televize)

„ Tak mimořádný zájem fanoušků StarDance o vstupenky na představení v pěti krajských metropolích těší všechny, kteří se podílejí na přípravách tohoto výjimečného turné a samozřejmě i mě samotného. StarDance je už osmnáct let fenoménem televizní zábavy a rychlost s jakou si lidé zakoupili vstupenky na jednotlivé večery jen potvrzuje, že rozhodnutí vyjet s tímto pořadem na cesty a vyslyšet tak mnohá přání, bylo naprosto správné. Za přízeň diváků a jejich věrnost StarDance musím co nejupřímněji poděkovat ,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček a dodává: „ Jednání o přidávání odpoledních představení už probíhají, o prodeji dalších vstupenek budeme co nejdříve informovat .“

Prvními zveřejněnými účinkujícími, na které se mohou návštěvníci StarDance Tour 2025 těšit, jsou moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben. Televizní taneční soutěž společně uvádějí od prvního ročníku v roce 2006.

„ Na účinkování v rámci StarDance Tour se samozřejmě těším, protože to pro mě bude zcela nová zkušenost. Jsem totiž zvyklý spíše na komorní sály a příští podzim nás budou čekat velké sportovní haly. Ale odpadne značná míra stresu, která patří k přímým televizním přenosům. Ne, že by tedy velká hala moderátora nestresovala, to ano, ale jinak. A pak mě těší, že v jednotlivých městech budeme s Terezou Kostkovou vyhlašovat královny a krále tanečního parketu, aniž bychom museli někoho ze soutěže vyřazovat. Porota bude hodnotit, diváci hlasovat, ale na rozdíl od televizních přenosů pouze o vítězi večera. Budeme tedy po republice vozit jenom radost. Určitě se o to budeme snažit, jak nejlépe dovedeme ,“ slibuje Marek Eben.

A jeho kolegyně Tereza Kostková přidává svůj pohled na StarDance Tour: „ Diváky i nás čeká show, která bude mít velice blízko k divadelnímu představení a divadlo mám osobně velice ráda. Proto jsem si herecké povolání taky vybrala. A fanoušci této taneční soutěže s námi v halách zažijí opravdu neopakovatelné chvíle, které jim nebudou zprostředkovávat objektivy televizních kamer, ale které se naživo odehrají přímo před nimi. Moc se těším .“

StarDance Tour začne příští rok koncem září v Karlových Varech. Z jednotlivých zastávek Česká televize nabídne ve vysílání krátké sestřihy a na Silvestra pak velký zábavní pořad. Podrobnosti k turné jsou na webu stardancetour.cz. Jednotlivé díly všech dosavadních dvanácti řad, i večery aktuálního třináctého ročníku, si mohou zájemci přehrát v iVysílání ČT.

zdroj: ČT