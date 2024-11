Česká televize vybírala v Cannes programové novinky

08.11.2024 11:07

Diváci se mohou v následujících měsících těšit na řadu novinek, které Česká televize pořídila na podzimním mezinárodním veletrhu audiovizuální tvorby v Cannes.

Velkolepý historický seriál Vzestup havrana, muzikálový hit Největší showman s Hughem Jackmanem, pokračování oblíbených seriálů nebo koncerty hudebních hvězd představují jen část programových novinek. Zahraniční vysílatele naopak na veletrhu zaujaly seriály Stíny v mlze, Vlastně se nic nestalo, minisérie Docent nebo film Smetana z produkce České televize.

▲ Zavolejte porodní sestřičky (foto: Neal Street Productions, RAY BURMISTON)

„ Na veletrhu v Cannes jsme pro naše diváky získali pokračování osvědčených seriálů, oceňovaných pořadů a letos jsme se zaměřili ve výběru ještě více jak na fanoušky umění a hudby, tak i na nejmenší diváky, kteří se budou mít na co těšit ,“ prozradil programový ředitel České televize Milan Fridrich.

Brzy tak bude vysílána nová řada úspěšného retro seriálu Zavolejte porodní sestřičky z produkce BBC. Od Warner Brothers diváci uvidí americký seriál Kominského metoda s legendárním Michaelem Douglasem v roli herce, který se snaží se ctí uhrát „životní roli“ jménem stárnutí, či americký seriál Maid o matce samoživitelce a jejím zápasu o důstojný život. Česká televize bude vysílat i pokračování úspěšného francouzského krimiseriálu Komisařka Florence o pařížské policejní komisařce, která se přestěhuje do Annecy a tam se vypořádává jak s kriminálními živly, tak s problémy ve své rodině.

▲ Komisařka Florence (foto: Etienne Chognard/CCSP, ETIENNE CHOGNARD)

Jednou z největších akvizic na veletrhu je výpravný maďarský historický seriál Vzestup havrana o uherském šlechtici a vojevůdci Jánosovi Hunyadim a jeho boji proti osmanským nájezdníkům v polovině 15. století. Dále pak oceňovaný muzikálový hit Největší showman s Hughem Jackmanem z produkce studia Walt Disney. To ale není ze světa hudby vše. Mezi perly, které Česká televize získala, patří velký koncert britského rockera Stinga na zámku Chambord, kde vystoupil před dvaceti tisíci fanoušky a předvedl velkolepou show. Životopisná minisérie So Long, Marianne zase představí světoznámého folkového zpěváka Leonarda Cohena, kterého ztvárnil herec Alex Wolff.

Svět legendárního malíře poodhalí zevrubný životopis ikonického tvůrce surrealismu Salvadora Dalího v dokumentu Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti. A nejen pro fanoušky módy jsou určeny dvě minisérie o předních osobnostech módního průmyslu a jejich bouřlivých životech - Karlu Lagerfeldovi a Cristóbalu Balenciagovi. Na ČT art proběhne už 7. prosince přímý přenos ze znovuotevření chrámu Notre-Dame v Paříži s hvězdnými interprety.

Česká televize potěší i fanoušky mezinárodní kuchyně. V cyklu Stanley Tucci a všechny chutě Itálie budou diváci objevovat krásu a pestrou kuchyni Apeninského poloostrova se slavným hercem. Mexiko a jeho gastronomii zase představí Eva Longoriová a všechny chutě Mexika.

V rámci výročí 80 let od konce druhé světové války nabídne Česká televize divákům řadu historických dokumentů jako například Ženy ve válce, Osvětim: Skryté stopy, Hlasy Dne D nebo Tajné zbraně 2. světové války. Čtyřdílný dokument Královská pavučina zase odhalí provázanosti evropské monarchie v závěru 19. a na počátku 20. století. Pro fanoušky Arthura Conana Doylea je přichystán nový třídílný cyklus BBC Sherlockova vražda, který obsahuje mnoho neznámých faktů a souvislostí.

Dětští diváci se mohou na Déčku těšit na pokračování oblíbených animovaných seriálů Tlapková patrola nebo SpongeBob v kalhotách. Na obrazovkách ČT se objeví i slavný dětský animovaný seriál Blue o psí slečně. Kromě toho budou nejmladší diváci moci sledovat britskou pekařskou soutěž dětí ve věku od 9 do 15 let Junior Bake Off.

Česká televize se veletrhu MIPCOM 2024 ve francouzském Cannes účastnila i jako aktivní producent nabízející své pořady. „ Největší ohlas napříč všemi schůzkami měly dokumenty Franz Kafka - známý neznámý, Tajemství života Bedřicha Smetany a film Smetana. V následujících dnech budou desítkám vysílatelů, platformám a distributorům rozeslány otitulkované ukázky k posouzení ,“ uvedl výkonný ředitel obchodu Hynek Chudárek.

Česká televize zaznamenala tradičně zájem o své tituly z celého světa. Japonskou veřejnoprávní televizi zaujal film Smetana a kriminální série Stíny v mlze a Docent. Americkou kabelovou televizi Eurochannel upoutaly filmy Cesta do tmy a Svatá i minisérie Vedlejší produkt. Polská VOD platforma má zájem o hrané seriály Vlastně se nic nestalo a V jiném těle nebo dokument Tělo v mé hlavě.

Italská skupina Mediaset projevila zájem o obě řady minisérie Docent, dokumentární seriál Středověké srdce Evropy a všechny řady Případů 1. oddělení. Maďarská veřejnoprávní televize poptává Vedlejší produkt, Středověké srdce Evropy a Vlastně se nic nestalo. Celosvětové dostupná VOD platforma Menemsha Films zaměřená na židovskou tematiku chce vedle dokumentu o Franzi Kafkovi zařadit i starší tvorbu ČT - filmy Colette a Zádušní oběť nebo dokumentární snímek Židovská cesta.

zdroj: ČT