CANAL+ v prosinci: Pád Paříze či Černé písky II

18.11.2024 16:03

V prosinci CANAL+ uvádí premiéru velkolepého evropského projektu produkční společnosti StudioCanal Pád Paříže a druhou řadu seriálu Černé písky. Streamovací platforma CANAL+ nabídne vedle kolekcí filmů Jana Svěráka a Jana Hřebejka oba díly úspěšné pohádky Anděl Páně a na Silvestra uvede velmi oceňovaný titul Rubena Östlunda Trojúhelník smutku.

PREMIÉRA SERIÁLU

Pád Paříže (Paris Has Fallen, 2024)

Velkolepý seriál Pád Paříže, inspirovaný populární filmovou sérií Has Fallen (Pád Bílého domu, Pád Londýna a Pád Anděla s Gerardem Butlerem), přináší akční příběh zasazený do Paříže. Děj sleduje ochránce Vincenta Taleba, který má za úkol chránit během diplomatické akce francouzského ministra obrany. Útok vedený teroristou Jacobem Pearcem však brzy odhalí mnohem hlubší spiknutí. K Talebovi se přidává agentka MI6 Zara Taylor a spolu se snaží odhalit zradu uvnitř bezpečnostních složek a zachránit Paříž. Seriál, který vznikl v produkci Gerarda Butlera podle scénáře Howarda Overmana, držitele ceny BAFTA, režírovali Oded Ruskin a Hans Herbots. V hlavních rolích excelují francouzský herec Tewfik Jallab a britská herečka Ritu Arya.

1. prosince

Černé písky II (Black Sands S2)

Temný islandský kriminální seriál popisuje příběh policistky Anity (Aldís Amah Hamilton), která se vrací do rodného města a musí čelit své násilnické matce. Její návrat zkomplikuje objev mrtvého těla, což ji přivede na stopu sériového vraha. Anita se během vyšetřování propadá do temnoty vlastní minulosti, zatímco atmosféra drsné islandské krajiny podtrhuje její osamělost. Seriál nabízí silnou psychologickou hloubku, napětí a emotivní vhled do hrdinčina boje v profesionálním i osobním životě.

21. prosince

Pelíšky (1999)

Kultovní komedie Jana Hřebejka Pelíšky zachycuje s humorem i nostalgií atmosféru konce 60. let v Československu. Příběh dvou sousedních rodin, Šebkových a Krausových, reflektuje generační rozdíly a politické napětí doby, což vyvolává řadu tragikomických situací. Film proslavily nezapomenutelné hlášky a výjimečné herecké výkony Jiřího Kodeta, Miroslava Donutila, Bolka Polívky, Simony Stašové a Evy Holubové.

23. prosince

Anděl Páně (2005), Anděl Páně 2 (2016)

České pohádky režiséra Jiřího Stracha kombinují humor, kouzlo Vánoc a laskavé poselství. Obě jsou proslulé skvělými výkony Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka a staly se u nás vánoční klasikou.

V prvním filmu, Anděl Páně, nešikovný anděl Petronel (Ivan Trojan) zlobí na nebesích, což rozhněvá Pána Boha. Aby se napravil, dostane úkol přivést na pravou cestu hříšníky na zemi. Doprovází ho čert Uriáš (Jiří Dvořák), a tak vzniká komická dvojice, která na své cestě zažívá různé příhody. Petronel se díky tomu učí lidským hodnotám a najde svůj soucit a odvahu.

Anděl Páně 2 posouvá příběh dál. Tentokrát se Petronel a Uriáš vrací na zemi hledat vzácné jablko ze stromu poznání, které Petronel nešťastnou náhodou shodí. Během své výpravy zažívají nová dobrodružství, setkávají se s lidmi a opět šíří dobro a humor. Druhý díl se více zaměřuje na vánoční atmosféru a připomíná hodnoty lásky, přátelství a odpuštění.

30. prosince

Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness, 2022)

Satirické drama švédského režiséra Rubena Östlunda, známého provokativními pohledy na společenská témata, bylo na Filmovém festivalu v Cannes oceněno Zlatou palmou. Film sleduje příběh mladého páru modelů, Carla a Yayi, kteří se vydají na luxusní plavbu s bohatými a vlivnými osobnostmi. Výlet se zpočátku zdá být ideální příležitostí pro setkání s elitou, ale vše se rychle změní, když na lodi propukne chaos způsobený silnou bouří a nečekanými událostmi. Snímek ironicky komentuje třídní rozdíly, mocenské struktury a povrchnost moderní společnosti. V roli kapitána luxusní lodi exceluje americký herec Woody Harrelson. Trojúhelník smutku zaznamenal velký úspěch jak na evropské, tak světové scéně a upevnil Östlundovu reputaci jako jednoho z významných současných režisérů.

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny (Hacksaw Ridge, 2016)

Válečný film režírovaný Melem Gibsonem vypráví skutečný příběh Desmonda Dosse, muže, který se stal první osobou v historii Spojených států, jež byla oceněna Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním Kongresu USA, aniž by během 2. světové války použil zbraň. Doss, ztvárněný Andrewem Garfieldem, se rozhodl připojit k armádě jako zdravotník a během krvavých bojů v bitvě o Okinawu zachránil 75 životů, aniž by kdy střílel.

Příběh ukazuje Dossovu neochvějnou víru a morální zásady, které ho vedly k tomu, aby se postavil proti brutalitě války a nezradil své přesvědčení. Filmové drama získalo široké uznání diváků i kritiky za silné herecké výkony a realistické, šokující zobrazení bojů a bylo oceněno Oscarem za nejlepší režii pro Mela Gibsona a nejlepší herecký výkon pro Andrew Garfielda.

VIDEOTÉKU ROZŠIŘUJEME O KOLEKCE FILMŮ

Filmy JANA SVĚRÁKA

Kolekce filmů režiséra Jana Svěráka zahrnuje významná díla české kinematografie, která často představují různorodou škálu žánrů a témat. Svěrákův umělecký přínos českému filmu potvrzuje i kultovní, Oscarem ověnčený film Kolja. Kolekce představí také jeho úspěšné filmy Akumulátor 1, Tmavomodrý svět, Obecná škola, Tři bratři nebo Po strništi bos.

Filmy JANA HŘEBEJKA

Kolekce tří filmů režiséra Jana Hřebejka zahrnuje snímky, které se věnují české historii, mezilidským vztahům a specifickému humoru. Musíme si pomáhat je citlivé drama ze druhé světové války o manželském páru, který ukrývá židovského přítele. Tragikomedie Pupendo z období normalizace zobrazuje absurditu a ironii každodenního života v socialistickém Československu. A kultovní Pelíšky nabízí nostalgický pohled na konec šedesátých let zaměřený na rodinné vztahy a rozdílné generace v předvečer sovětské okupace s nezapomenutelnou atmosférou nejen Vánoc.

