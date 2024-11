OK TV požádala o nové vysílací licence

22.11.2024 13:32

DNES!

Česká televizní stanice OK TV chce opět vysílat. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) bude na některým z dalších zasedání řešit požadavek společnosti.

OK TV se odmlčela o minulém víkendu. Stanici provozovala společnost OK Music Television s.r.o. Odvolaný ředitel OK TV s odchodem z vedoucí funkce společnosti se rozhodl vrátit vysílací licenci pro pozemní vysílání. OK TV tak musela nuceně přerušit své vysílání.

▲ OK TV - záběr z příjmu stanice

O nové vysílací licence pro pozemní vysílání a zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet) tentokrát požádala společnost TV OK s.r.o. Jednatelkou firmy je Jana Kaiserová. Firma se základním kapitálem 10 tisíc Kč byla založena v únoru letošního roku.

Regulátor se bude žádostmi zabývat na některém z dalších zasedání. Není ovšem jisté, zda to bude již na nejbližším, které se uskuteční 3. a 4. prosince 2024.

OK TV se zaměřila na hudební a lifestylový obsah. Zkušební vysílání spustila letos v květnu. Od počátku byla dostupná pro diváky pozemního vysílání (DVB-T2 multiplex 24) a u některých poskytovatelů OTT platforem. Do balíčků největších operátorů se ale stanice nedostala.