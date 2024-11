S Telly to letos roztočíte vy

29.11.2024 11:40

DNES!

Telly to letos s vánoční kampaní trochu podcenila. Ale co se může zdát jako přešlap, se nakonec ukázalo jako trefa do černého. Namísto klasických nablýskaných reklamních spotů a vyšperkovaných sloganů se zaměřili na to, co je pro ně nejdůležitější - na jejich zákazníky.

V hlavní roli vánoční kampaně je kolo štěstí, které umožňuje získat slevu na televizní balíčky nebo dokonce Telly na rok zdarma. K tomu navíc obdrží prémiový obsah v podobě HBO a Max na celý měsíc a dárek z e-shopu v hodnotě 500 Kč.

▲ Reklamní kampaň Telly (foto: Telly)

„ Chtěli jsme Vánoce pojmout jinak, než je v marketingu před svátky obvyklé a upřímně, s komunikací jsme trochu zaspali. Mohli jsme dát miliony do reklamy a mít to rychle za sebou, ale rozhodli jsme se místo toho věnovat vše zákazníkům ,“ říká Jan Schoppel, marketingový ředitel Telly.

Vyjádření X Production, která se na kampani podílela:

„ Možná se to zdá neuvěřitelné, ale zaspání přípravy je v marketingu docela častý jev. Takže nešlo o nic, na co bychom nedokázali reagovat. Když nás Jan Schoppel oslovil s urgentní poptávkou na vánoční kampaň, neváhali jsme. Jeden čtvrtek jsme si zavolali, další středu natáčeli. Je radost spolupracovat s klienty, kteří vědí, co chtějí ,“ shodují se Adam Slaběňák a Jan Zrzavý, tvůrci z X Production.

zdroj: PR Telly