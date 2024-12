Zápisník alkoholičky míří na prima+

03.12.2024 11:32

DNES!

Do kin přilákal více než půl milionu diváků, nyní film režiséra Dana Svátka Zápisník alkoholičky přichází za diváky domů. Snímek, v němž surovou podobu ženského alkoholismu ukázala herečka Tereza Ramba, nabídne prima+ už v neděli 15. prosince.

Autenticita příběhu, který vychází ze skutečných prožitků dnes již abstinující alkoholičky, bloggerky a spisovatelky Michaely Duffkové, strhující výkon herečky Terezy Ramba a v neposlední řadě až příliš pravdivé zpracování důležitého, a přitom stále tabuizovaného tématu ženského pití vynesly film na přední příčky návštěvnosti kin v letošním roce.

Autorům se mimo to podařilo rozproudit diskuze nad vážným tématem a poukázat na rizika izolace mladých žen, které závislosti propadají právě na mateřské dovolené, snad aby rozptýlily osamění, upozadění kariéry a vlastních potřeb a zálib - a v řadě případů i okolím těžko chápaný smutek po porodu. A nyní, po úspěchu v kinech, se Zápisník alkoholičky dostává i k těm, kteří se do biografů nedostali.

▲ Zápisník alkoholičky (foto: Nicolas Najdrova, FTV Prima)

Ve filmovém zpracování skutečného životního příběhu Michaely Duffkové, který ale stále zůstává jedním z mnoha, svou pravdivostí šokuje Tereza Ramba. „ Musím říct, že jsem hodně rozmýšlela, jestli roli vzít, hlavně kvůli dětem. Když jsem dostala scénář s tím, že bych to rozhodně měla hrát, úplně jsem se vyděsila. Necítila jsem se ještě připravená na takový ponor. Dá se říct, že jsem si od prvního porodu vybírala pozitivnější témata ,“ popisuje Tereza Ramba svoje seznámení s ústřední rolí Míši v Zápisníku alkoholičky. „ Ale nakonec jsem po veliké rodinné poradě a po pečlivém uvážení zjistila, že mě to šíleně láká. Teď zpětně jsem za to rozhodnutí vzít tenhle projekt neskutečně vděčná. Je to masakr, ale občerstvilo mě to, otevřelo to ve mně spoustu témat .“ V dalších rolích excelují Miloslav König, Martin Finger, Miroslav Hanuš, Jan Plouhar, Oskar Hes a Barbara Lukešová.

Zápisník alkoholičky je po Úsměvech smutných mužů dalším počinem režiséra Dana Svátka, který popisuje život se závislostí. „ Čím víc jsem se zabýval problematikou ženské závislosti, tím víc jsem si uvědomoval, jak moc je odlišná od té mužské. Závislost u žen, která velmi často začíná na mateřské, víc ohrožuje rodinu jako celek, protože je na nich logicky více závislá. Zvlášť když jsou děti malé ,“ říká Svátek. „ Jak jsme se přesvědčili ze strany diváků v kinech, tento příběh otevírá dveře třináctých komnat mnoha lidí, a ti pak nacházejí odvahu, stejně jako autorka knižní předlohy, aby vyšli se svým příběhem ven. Pevně věřím, že film pomůže, stejně jako před léty pomohly Úsměvy smutných mužů, těm, kteří se závislosti bojují nebo mají v rodině někoho, kdo je na alkoholu závislý. A těch je bohužel opravdu velmi mnoho ,“ dodává režisér.

Pro režiséra Dana Svátka nebyla filmová premiéra pomyslnou tečkou za prací na filmu. Jeho téma otevírá pravidelně během roadshow, při níž se spolu s autorkou Michaelou Duffkovou setkávají s nositelkami podobných příběhů. „ Od počátku, kdy jsme začali Alkoholičku natáčet, jsme cítili potřebu, aby nezůstalo pouze u filmu jako takového. Proto si dnes stojí vedle sebe film i projekt Ženy s odvahou, jehož cílem je vyzvat ženy k tomu, aby se nad svým pitím zamyslely. A pokud mají pocit, že to se svým pitím přehánějí, mohou otestovat svou možnou závislost na webu www.zenysodvahou.cz, a zároveň se svěřit se svými příběhy, které mohou inspirovat a motivovat další ženy k detabuizaci a destigmatizaci ženského alkoholismu ,“ říká Svátek.

Zápisník alkoholičky bude přístupný uživatelům VOD platformy prima+ od 15. prosince 2024.

Vedle Zápisníku alkoholičky přichází prima+ s vlastní novinkou, seriálem Alice Nellis Náhradníci. Osmidílná série s Janou Plodkovou a Kryštofem Hádkem v hlavních rolích otvírá téma náhradního rodičovství.

V předvánočním čase bude prima+ diváky ladit na tu správnou pohodovou atmosféru prostřednictvím speciálního výběru vánočních filmů, jako jsou Vánoce s princem: Královský potomek, Vánoční příběh, Tajemství vánočního dopisu nebo Čokoládové Vánoce. Ti nejmenší si pak (nejen) během vánočních prázdnin mohou vybírat z dalších nově přidaných titulů - Tlapková patrola dorazí se svou druhou sérií, nové díly přinesou i Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, SpongeBob v kalhotách, Želvy Ninja nebo Tučňáci z Madagaskaru.

zdroj: FTV Prima