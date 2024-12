Skupina Prima má nového komerčního ředitele

02.12.2024 11:29

DNES!

Skupina Prima úspěšně uzavřela výběrové řízení na nového komerčního ředitele. Od 1. ledna 2025 se této klíčové pozice ujme Jan Čadek, který nahradí Vladimíra Pořízka. Ten po vzájemné dohodě z vedení skupiny odchází.

Řízení rádiové obchodní divize Media Clubu přebírá po Janu Čadkovi Martin Kašpárek, dosavadní šéf jihočeského obchodního týmu.

„ Rád bych Láďovi poděkoval za jeho patnáctileté působení na Primě. Hodně jsme toho spolu zažili, vybudovali jsme skupinu Prima z jedné televizní stanice do největšího multimediálního domu v ČR, který je #1 v TV i rádiích a #3 v onlinu. Media Club se stal takto úspěšným především díky jeho vedení. Přeji mu jen to nej do další etapy jeho kariéry ,“ říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer a dodává: „ S Honzou přichází do vedení Media Clubu především obrovská zkušenost z různých mediatypů, track record velmi úspěšného obchodního ředitele. A především vlna energie, díky které svižně dokončíme transformaci skupiny Prima do světa totálního videa .“

„ Skupina Prima se se všemi svými mediatypy nachází v naprosto unikátní pozici na českém mediálním trhu. Tato pozice však sama o sobě není zárukou automatického úspěchu. Z vlastní životní a profesní zkušenosti vím, že klíčové je, aby mě i celý můj tým práce bavila a naplňovala. Je důležité mít společný cíl, jasnou vizi a skvělý úsudek. Těším se na tuto velkou jízdu ,“ dodává Jan Čadek, stávající ředitel online a rádiové divize Media Clubu, který od ledna nastoupí na pozici komerčního ředitele skupiny Prima.

Jan Čadek se v prostředí médií pohybuje více než dvacet let. Svou kariéru začínal jako ředitel rádií Kiss v tehdejší síti Radio Investments, kde působil i jako manažer nových rozvojových projektů. Po akvizici šesti rádií skupinou GES a jejich sjednocení pod značku Radio United Services se Jan stal jejím obchodním ředitelem. V čele obchodního rádiového týmu zůstal i po roce 2018, kdy se obchodní část rádií přesunula pod křídla mediálního zastupitelství Media Club.

Martin Kašpárek je součástí týmu Media Clubu již téměř deset let, aktuálně zastává roli vedoucího týmu regionálních obchodníků divize rádia pro jižní Čechy. Dříve vykonával stejnou pozici v rámci projektu Ledmultimedia a své zkušenosti sbíral také jako regionální obchodní manažer ve společnostech Watersavers a MediaCall.

zdroj: FTV Prima