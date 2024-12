Sporty TV a CS Film žádají o nové licence

05.12.2024 15:22

DNES!

Během nadcházejících zasedání českého regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se budou řešit další požadavky na udělení nových vysílacích licencí.

Společnost Perinvest, a.s. požádala českou mediální Radu o udělení nové licence pro šíření programu Sporty TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (distribuce přes internet). Vysílatel aktuálně má licenci pro pozemní vysílání.

O nové tři licence požádala společnost Československá filmová společnost, s.r.o. - konkrétně pro programy CS Film, CS Horror a CS Mystery. Důvodem požadavku subjektu je blížící se konec platnosti stávajících licencí. Stávající licence CS Mystery je platná do 29.1.2025, v případě CS Horror do 30.1.2025 a u televize CS Film licence platí až do 27.4.2025.

V případě stanic CS Film a CS Horror vysílatel požádal o satelitní licenci a pro CS Mystery chce broadcaster kombinovanou licenci pro kabelové systémy a satelit.