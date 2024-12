Minimax uvede světovou premiéru vánoční Tajné linky

19.12.2024 11:14

DNES!

Minimax o letošních Vánocích uvádí pro fanoušky animovaných filmů světovou premiéru. Sváteční speciál seriálového hitu Tajná linka odvysílá Minimax 26. prosince od 20 hodin. Během Vánoc se ti nejmenší diváci mohou těšit i na další překvapení.

Advent se blíží ke svému vrcholu a s ním přichází i vzrušení z období lásky a otevírání dárků. Nedílnou součásti rodinné vánoční pohody je i televizní zábava se sváteční tematikou. Minimax každý rok nabízí řadu příjemných programů a v tuto chvíli vám již odhalí slíbené vánoční překvapení.

▲ Tajná linka (foto: AMC)

Speciální zasněžený filmový zážitek plný záhad i legrace přinese ve světové premiéře seriálový hit Tajná linka. V tomto svátečním vydání mohou diváci sledovat dva hlavní hrdiny, Clever, největší detektivku na světě, a jejího bráchu, jak se pouštějí do další vánoční zápletky.

Malí křečci mají za úkol vydat se ve společnosti inspektora Scotland Yardu McFlareho do malebného Skotska, aby zjistili, jak se královna zvířat proměnila v sochu, kterou vytvořil Barkis, tajemný kouzelný kocour. Záludné pikle nebezpečného protivníka přivedou detektivy do nesnází, ale na konci dobrodružství také odhalí, zda se jim podaří rozplést spletité spiknutí. Film „Tajná linka - Vánoční záhady“ vysílá Minimax druhý sváteční večer 26. prosince od 20 hodin.

Minimax také začne promítat nové díly oblíbeného dánského 3D animovaného seriálu „Lego Friends: Další kapitola“. V epizodách, které se budou vysílat od 20. do 27. prosince v 8 hodin ráno, se objeví postavičky Lego Friends v roli teenagerů a ukáží, jak vzrušující, zábavný a rušný je život středoškoláků. A ve vánoční produkci hrdinové seriálu vypátrají zloděje dárků a zjistí, jak jejich zodpovědná rozhodnutí nakonec zachrání Štědrý večer.

Ve svátečním vydání 23. prosince od 20 hodin se pak předvede i oblíbený Mimi šéf. Hrdina 3D animovaného seriálu společnosti Dreamworks se v epizodě „Mimi šéf: Vánoční bonus“ opět dostane do problémů. Ačkoliv se na Vánoce ani trochu netěší, na Štědrý den si ho spletou s jedním ze Santových skřítků a pošlou ho na Severní pól. Tam vyvolá vzpouru mezi neplacenými elfími dělníky, zatímco jeho bratr Tim cestuje za ním, aby se mohli včas vrátit domů a společně oslavit Vánoce tradičním způsobem rodiny Templetonových.

zdroj: AMC