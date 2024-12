Český rozhlas plánuje v roce 2025 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

18.12.2024 16:34

Rada Českého rozhlasu dnes na svém zasedání schválila rozpočet ČRo na rok 2025. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 358 mil. Kč. Oproti schválenému aktualizovanému rozpočtu na rok 2024 se rozpočtová suma snižuje o 34 mil. Kč.

„ Český rozhlas vždy dbal na to, aby jeho hospodaření bylo zodpovědné a transparentní. I v příštím roce chceme našim posluchačům nabízet kvalitní veřejnou službu a poskytovat jim informace, zábavu i vzdělávání. Rok 2025 je posledním rokem, kdy je ČRo schopen za stávající poplatek 45 korun měsíčně v celé šíři své služby ufinancovat. Stále ale věříme, že takzvaná velká mediální novela bude schválena a financování Českého rozhlasu bude díky ní do příštích let stabilizováno ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Budova Českého rozhlasu (foto: parabola.cz)

Do rozpočtu na rok 2025 byl zapracován personální plán, tj. stanovení počtu zaměstnanců a propočet objemu jejich mzdových prostředků, rovněž schválené požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek. Dále pak předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i dalších provozních a finančních výnosů, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu, ale i simulace odpisů dlouhodobého majetku, která odráží jednak stav stávajícího majetku, ale také plánovanou investiční činnost v roce 2025.

Schválený rozpočet na příští rok plně zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu:

• 4 celoplošných stanic (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus),

• 6 speciálních stanic (Rádio Junior, Jazz, D-dur, Radio Wave, Radiožurnál Sport, Pohoda),

• 14 regionálních stanic

• 1 vysílání do zahraničí (Radio Prague International) v šesti jazykových mutacích.

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází z platného znění Zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a tudíž pracuje s nominální hodnotou poplatku ve výši 45,- Kč měsíčně.

Při sestavování rozpočtu se vycházelo ze zaslaných rozpočtových požadavků jednotlivých divizí Českého rozhlasu, které byly v procesu projednávání detailně analyzovány a v řadě případů výrazně redukovány nebo optimalizovány, tak aby odpovídaly finančním zdrojům Českého rozhlasu.

Český rozhlas během roku 2025 plánuje krytí případných nenadálých událostí a s nimi vzniklých vícenákladů řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popř. restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Pokud by během roku 2025 nastala situace, která by výrazně ovlivňovala čerpání plánovaných nákladů a plnění předpokládaných výnosů (tj. především očekávané přijetí novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích), popř. by nastaly nějaké jiné mimořádné události a co do objemu finančních prostředků významné skutečnosti, byl by na jejich základě vypracován a předložen Návrh aktualizace rozpočtu na rok 2025.

zdroj: ČRo